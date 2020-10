La Unión Europea advierte que no habrá suficientes vacunas para tratar el covid-19 en la región hasta el 2022

LEA TAMBIÉN

Solo una parte de la población de la Unión Europea podrá vacunarse contra el covid-19 antes del 2022 en caso de que se disponga de una vacuna eficaz, dijeron funcionarios de la UE en una reunión interna, mientras los gobiernos siguen divididos sobre los planes de inmunización.

La advertencia se produce a pesar del hecho de que el bloque de 27 naciones, con una población de 450 millones de personas, se ha asegurado más de 1 000 millones de dosis de posibles vacunas para el covid-19 de tres fabricantes de medicamentos. Además, está negociando la reserva de otros 1 000 millones de viales con otras empresas.



Mientras los esfuerzos por asegurarse vacunas se aceleran a nivel mundial, los expertos advierten que no todas serán eficaces.



"No habrá dosis suficientes de vacunas covid-19 para toda la población antes de finales de 2021", sostuvo un funcionario de la Comisión Europea en una reunión a puerta cerrada el lunes 26 de octubre del 2020 con diplomáticos de la UE, dijo a Reuters una persona que asistió al encuentro.



Un segundo funcionario confirmó la declaración.



Todavía no existe una vacuna efectiva para el nuevo coronavirus, pero las primeras inyecciones podrían estar disponibles a principios del próximo año, dijo la Comisión Europea a principios de octubre.