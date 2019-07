Alumnos de los 20 planteles municipales de Quito usarán pantalones de jean

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el próximo ciclo lectivo 2019-2020, los estudiantes de los 20 planteles municipales de Quito vestirán un mismo uniforme: jeans, camiseta polo y un saco azul marino, con cuello en V. La Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, ha decidido dar más comodidad a sus alumnas, que ya no tendrán que usar faldas ni zapatos de tacón.

Según María Alexandra Naranjo, secretaria de Educación, este viernes 12 de julio del 2019, entre las 10:00 y las 12:00, les comentarán esta resolución a los rectores de los planteles; presidentes de los consejos estudiantiles y padres de familia. "Hay mucha mala información, la gente dice que podría ser un negociado del Municipio. Pero no es real. Nosotros no venderemos los uniformes", aclaró.



¿Cuánto costaban los uniformes diferenciados que tenía cada colegio municipal? Según María Alexandra Naranjo, se calcula que entre USD 180 y 200. ¿Cuánto costarán ahora? De USD 90 a 95, señala y también que un pantalón jean resiste todo el año escolar; mientras que uno de casimir no. "En una jugada en un partido de fútbol se rompe", dijo.

ara el año lectivo 2020-2021 el uso del nuevo uniforme será obligatorio para todos los estudiantes de las 20 instituciones educativas municipales, según el Cabildo. Foto: Captura



¿Cómo serán los nuevos uniformes? Habrá dos tipos, un calentador azul marino; con camiseta blanca deportiva; y uno, compuesto de jean azul clásico, sin roturas ni tirantes ni a la cadera; una camiseta polo (que tendrá el logo de cada colegio) y un saco azul marino, que incluirá colores blanco y rojo en el cuello en V y en los puños.



"Sabemos que todo cambio genera cierta resistencia. Muchos chicos creen que la identidad del colegio está en el uniforme, pero no es así. Eso depende del desempeño escolar, de los extracurriculares. Queremos que todos los y las estudiantes puedan desenvolver en un ambiente de libertad y seguridad. Las chicas no tendrán que usar faldas, medias nylon, chaquetas y tacones de charol".