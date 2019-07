Trump llamará a la unidad de EE.UU. en discurso por Día de la Independencia

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamará este jueves 4 de julio del 2019 a la unidad y pedirá apoyo para las fuerzas armadas, celebrando el “espíritu” que forjó el país, en su cuestionado mensaje por el Día de la Independencia, una festividad hasta ahora política.

“Hoy nos unimos como una nación con este saludo tan especial a Estados Unidos”, prevé decir el mandatario sobre las 18:30 (EE.UU.) , según fragmentos del discurso divulgados por la Casa Blanca.



“Celebramos nuestra historia, nuestra gente y los héroes que orgullosamente defienden nuestra bandera: ¡los valientes hombres y mujeres del Ejército de Estados Unidos!”, agregará.



Trump, acusado por la oposición de querer apropiarse de la emblemática celebración del 4 de julio para hacer un despliegue de fuerza política y militar, rendirá tributo a la historia del país y al “espíritu” de los fundadores que lo mantuvieron fuerte.



“Al reunirnos esta noche en la alegría de la libertad, recordamos que todos compartimos una herencia verdaderamente extraordinaria. Juntos somos parte de una de las mejores historias jamás contadas: la historia de Estados Unidos”, dirá.



“Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, no habrá nada que Estados Unidos no pueda hacer ”, afirmará el mandatario.



Trump, que ya lanzó su campaña para la reelección en 2020, organizó un 4 de Julio muy diferente este año, con exhibición de tanques militares, sobrevuelo de aviones de combate y un discurso desde el Monumento de Lincoln televisado en horario estelar, que la lluvia amenaza con aguar.