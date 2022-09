Tres temas claves están en manos de la CC en medio de la crisis

La Corte Constitucional (CC) se encuentra conformada por nueve jueces por lo que las decisiones se toman con al menos cinco votos. Foto: Cortesía / Corte Constitucional.

No es un misterio que existe una crisis institucional. Las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y de Transparencia están en conflicto, incluso entre ellas. Como resultado, las pugnas llegan a instancias jurisdiccionales y es la Corte Constitucional (CC) la que debe resolverlas. Para hoy está prevista la audiencia sobre el caso de Álvaro Román, quien obtuvo sentencias en contra en dos instancias y planteó una acción extraordinaria de protección para llegar a la CC.

El sustento de su causa es la vulneración de sus derechos, ya que argumenta que él debía asumir la Presidencia de la Judicatura tras la salida de la extitular María del Carmen Maldonado. En este momento, Fausto Murillo está en el cargo. Pero ese no es el único caso. La CC tiene en sus manos otra causa importante: el veto por inconstitucionalidad enviado por el Ejecutivo sobre la Ley de Comunicación.

El tercer caso está por llegar. Al menos así lo ha anunciado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Se trata de la Consulta Popular que pretende realizar el Gobierno antes de las seccionales de 2023 y que contiene, en su mayoría, preguntas de referéndum. Para el constitucionalista Gonzalo Muñoz, el país y sobre todo sus dignatarios se han mal acostumbrado a usar la vía constitucional para resolver conflictos políticos. Una muestra de ello es el mismo caso de la Judicatura.

Ximena Ron, también constitucionalista, plantea que la CC tiene un rol preponderante frente a decisiones de carácter político. Sus decisiones, dice la experta, tienen un efecto político y también social.

El conflicto en la Judicatura

Muñoz explica que la CC tendrá que decidir si prevalece o no lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial sobre quién debe asumir la Presidencia de la Judicatura. Ahí hay dos opciones. La primera es señalar que quien debe hacerlo es el delegado de la Corte Nacional de Justicia o si predominan las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Esa decisión será fundamental.

Actualmente hay una pugna en la que está inmerso el Cpccs, ya que el martes pasado su mayoría decidió esperar el pronunciamiento para tratar la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. El conflicto no se queda ahí. Para hoy está en agenda una sesión del Pleno del Legislativo en la que se puede pedir la reconsideración de la votación con la que no se logró la destitución de los tres vocales de la Judicatura, la semana pasada. En caso de que los censuren, el pronunciamiento de la CC ya no tendría sentido.

La Ley de Comunicación

Las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo no han cesado. En medio de eso, el presidente Guillermo Lasso optó por recurrir a la CC para que determine si 17 artículos de la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea son inconstitucionales. ¿Para qué? Si la Corte le da la razón, la Asamblea tendría que modificarlos de tal forma que se ajusten al dictamen. Entonces, el texto en el Legislativo únicamente se trataría en lo relacionado con las objeciones parciales del Presidente.

Consulta Popular

Aunque la decisión no se ha concretado en ocasiones anteriores, el ministro Jiménez dice que esta vez todo está listo. Un elemento importante es que se trata de un referéndum y una consulta popular. Según explica el experto en Derecho Constitucional, Emilio Suárez, el primero tiene que ver con modificaciones a la Constitución. Allí podría incluirse la eliminación de la facultad de designación de autoridades que tiene el Cpccs.

La Consulta está relacionada con aspectos sobre los cuales el Ejecutivo sugiere cambios. Después de eso, las entidades a cargo deberán viabilizar las propuestas. Un ejemplo es el tema de los espectáculos taurinos. Suárez señala que la Constitución siempre es perfectible. Sin embargo, sí existe un abuso en el recurso de las consultas populares. Menciona que en el país se cree que la sola consulta resolverá los problemas y no se entiende que esta es apenas un instrumento que puede ayudar.