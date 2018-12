¿A qué tendencia política pertenecen los precandidatos a la Alcaldía de Quito?

LEA TAMBIÉN

¿Qué tienen en común los precandidatos para la Alcaldía de Quito? ¿A qué tendencia política pertenecen? El exalcalde y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, cuenta con el respaldo de la Izquierda Democrática (ID), Democracia Sí y Vive, tiendas políticas de centro izquierda.

“La gestión del Alcalde va más allá de izquierdas y derechas, se debe tener pasión por servir a la ciudad, planificarla con visión de futuro y lograr que la sociedad se involucre”, dijo Moncayo en una entrevista.



Juan Carlos Holguín, precandidato por Creo, se perfila como el candidato de centro-derecha de la organización política encabezada por Guillermo Lasso. En su cuenta de Twitter, Holguín se identifica como un emprendedor, habla de la necesidad de implementar nuevas tecnologías y abanderó el proyecto de soterramiento de cables eléctricos en la capital.



Jorge Yunda, precandidato por Unión Ecuatoriana, anunció que renunciará a la Asamblea Nacional el próximo martes, 18 de diciembre del 2018, para oficializar su candidatura a la Alcaldía de Quito. Washington Pesántez, director del movimiento político que lo patrocina, asegura que ellos representan la “tercera vía” para el país.



María Sol Corral, precandidata de la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano (izquierda) y Ecuatoriano Unido (centro izquierda), ya se desempeñó como Vicealcaldesa de Quito. Además, fue cónsul de Ecuador en México durante el gobierno del expresidente Correa. Asegura que su campaña estará orientada a madres cabezas de hogar y jóvenes.



Natasha Rojas, precandidata de Unidad Popular, tiene trayectoria en la militancia de izquierda. También está vinculada a organizaciones sociales y formó parte del Movimiento Popular Democrático (MPD).



Pablo Dávalos fue ratificado en las primarias de Pachacutik como el candidato a la Alcaldía de Quito. Economista de profesión, tiene cercanía con políticas de izquierda. Reivindica la lucha de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas.



César Montúfar, precandidato de Concertación, se alinea con la defensa de los derechos humanos y la democracia. En principio intentó consolidar una alianza con Creo, pero el acuerdo no se realizó.



Daniela Chacón, actual concejala y precandidata a la Alcaldía por el movimiento Ahora, sostiene que “la política solo sirve si se la plantea como una búsqueda de la verdad en la acción”.



José Vásquez, candidato por el movimiento Acción Democrática Ecuatoriana (ADE), que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en septiembre pasado, habla de la desconcentración de las administraciones zonales. El movimiento que lo respalda es de centro-izquierda.



Hasta el momento, en Alianza País (AP) no se ha confirmado si apoyarán la candidatura de María José Carrión, quien en su momento respaldó al expresidente Correa y ahora forma parte del bloque morenista en la Asamblea Nacional.



También se debe oficializar si Fuerza Ecuador (FE), movimiento del exasambleísta Abdalá Bucaram Pulley, apoya la candidatura de Christian Gómez.



Asimismo, hay precandidatos que aún no confirman su partido o movimiento auspiciante, como Víctor Hugo Erazo, Ivone Von Lippke, Juan Carlos Solines y Francisco Lamiña.



Ayer, lunes 10 de diciembre del 2018, declinó oficialmente a su candidatura Mauricio Pozo. El exministro de Finanzas contaba con el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC).



El plazo para oficializar la inscripción de candidaturas en el CNE termina el próximo viernes 21 de diciembre. Hasta el momento, no se ha inscrito ningún candidato para la Alcaldía de Quito.