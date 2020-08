TCE aceptó recurso de ampliación y aclaración sobre sentencia en caso de Adelante Ecuatoriano Adelante

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó el recurso de ampliación y aclaración que solicitó el partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) sobre la sentencia emitida el 21 de agosto del 2020, que frenó su proceso de cancelación.

Así lo informó Sylka Sánchez, dirigente de esa agrupación política. En rueda de prensa, la mañana de este miércoles 26 de agosto, afirmó que el recurso se acogió la tarde de ayer, 25 de agosto.



Explicó que la ampliación se pidió luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no enviara a un delegado para constatar la realización de las elecciones primarias de la lista 7, previstas para el pasado 23 de agosto, día en el que culminó el plazo para realizar los procesos de democracia interna.

Silka Sánchez, dirigente de la organización política Adelante Ecuatoriano Adelante. Foto: Cortesía



Según Sánchez, en la sentencia del 21 de agosto se ratificó que como medida reparatoria se ordenó al CNE que le permita a AEA efectuar la elección de sus precandidatos, lo que fue incumplido. También recordó que un juez de Urdaneta acogió una acción de protección con medida cautelar para que se habilite al grupo a participar en los comicios presidenciales.



“Pero ya sabemos que es la partidocracia la que no permite que sea Álvaro Noboa candidato porque saben que está liderando las encuestas en primera vuelta, nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir presentando todas las acciones constitucionales, civiles y penales que nos asisten”.



Según Sánchez, este viernes 28 de agosto el TCE se ejecuta la sentencia y luego el organismo deberá calificar la apelación que presentó la presidenta del CNE, Diana Atamaint. “Vamos a estar el lunes en el TCE vigilando que se cumpla la Ley porque esto no lo van a poder cambiar con chantajes tal como está acostumbrada la partidocracia”.



El CNE había emitido un comunicado sobre este caso e indicó que AEA incumplió los requisitos constitucionales para mantenerse con vida jurídica.



Asimismo, señaló que la sentencia del pasado 21 de agosto, resuelta en primera instancia por un juez del Tribunal Contencioso Electoral, no está ejecutoriada.



"Fue apelada ante el pleno de ese organismo jurisdiccional. Por tal razón, al no encontrarse ejecutoriada, la resolución de cancelación del partido emitida por el CNE, está vigente".