Las tarifas de luz en Quito no subirán, confirmó la Empresa Eléctrica

En este 2020, las tarifas de energía eléctrica no se modificarán y se mantendrán los mismos valores del 2019, confirmó este sábado, 25 de enero del 2020, Gustavo Carrera, gerente de comercialización de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

El funcionario dijo que la EEQ no define las tarifas, sino la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). Sin embargo, no han recibido notificaciones sobre un posible incremento para el 2020.



Los valores del 2019 se mantienen este año para todos los tipos de consumidores (residencial, comercial e industrial), detalló Carrera.



La mayor cantidad de clientes que tiene la EEQ es de consumidores residenciales. “El consumo de mayor frecuencia es hasta los 250 o 300 kilovatios y en esos rangos todavía se mantienen los valores más bajos”. El costo aproximado por kilovatio es de USD 0,09.



Carrera aconsejó a la ciudadanía informarse por canales oficiales y no difundir información falsa sobre supuestas alzas en las tarifas de energía eléctrica.



Además, como medidas de ahorro, recomendó utilizar la energía de manera eficiente y evitar consumos innecesarios; por ejemplo, no dejar prendidas las luces de las habitaciones cuando no estén dentro o no dejar abierta la puerta de la refrigeradora.