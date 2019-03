USD 2 millones serán necesarios para cerrar la Supercom

LEA TAMBIÉN

Por lo menos USD 2 millones es el monto que demandará el plan de cierre de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). El proceso se inició el pasado 20 de febrero de 2019, cuando en el Registro Oficial fueron publicadas las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). A finales de marzo se presentará un primer informe.

El titular del organismo, Édison Toro, está a la espera de una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas para que se le permita reestructurar el presupuesto de USD 8 millones que se le otorgó a la institución para este 2019.



El funcionario comentó que se requieren de unos USD 2 millones para cubrir las indemnizaciones al personal cuyas partidas serán suprimidas por el Ministerio de Trabajo.



Actualmente se avanza con un proceso de evaluación y entrevistas a los 230 empleados con los que cuenta la institución a escala nacional.



La reforma permite que los funcionarios con nombramiento (107) puedan ser reubicados en el Consejo de Regulación de la Comunicación y la Información (Cordicom).



Sin embargo, el presidente del Cordicom, Galo Cevallos Mancheno, explicó que este organismo no podrá incorporar a más de 25 personas. Actualmente la institución tiene 105 colaboradores.



Con los cambios a la Ley, a este organismo le corresponde asumir la capacidad de monitoreo que tenía la Supercom.



Sus informes no serán vinculantes sino técnicos, para medir la calidad de los contenidos, hacer recomendaciones y, a la par, impulsar campañas de formación y sensibilización a los integrantes de los medios.



Cevallos adelantó que el Cordicom planea ocupar las seis intendencias zonales que tenía la Supercom para cumplir con esta tarea, pues actualmente no cuenta con oficinas en provincias sino solo en Quito, donde tiene su sede.



Eso también supondrá un incremento del presupuesto con el que actualmente cuenta el organismo (USD 3 millones), aunque todavía no se ha definido una cifra.



Cevallos planea que en menos de 180 días se concluya el traspaso de las competencias y recursos que tenía la Superintendencia, lo que incluirá un cambio de siglas.



“Estamos en un proceso de reforma institucional. Se necesita una redefinición estratégica no solo del Cordicom, sino de todo el sistema en sí”, expresó el funcionario.



Cevallos remarcó que el Consejo “dejará de ser un organismo interventor, contralor, auditor, silenciador y pasa a ser un ente proactivo, que promueve derechos a la información y a la comunicación”.



Durante la presentación del último informe de rendición de cuentas, a finales de febrero pasado, Édison Toro comentó que la Supercom llegó a tener hasta 296 empleados, cuando los análisis determinaron que para mantener su operatividad se requerían 230 colaboradores.



Señaló que informes preliminares de la Contraloría han detectado irregularidades en materia de contrataciones, lo que habría ocasionado un perjuicio de USD 500 000 al Estado. “Se pagaron recursos y no se justificaron los pagos realizados por parte de los funcionarios de Supercom”, dijo.



El pasado martes 12 de marzo de 2019, Carlos Ochoa, quien le antecedió en el cargo, reapareció en un video en la red social Twitter. Allí habló de supuestas violaciones al debido proceso en la causa que enfrenta por supuestamente haber alterado parte de la Ley para sancionar a medios. Él está prófugo y pidió asilo a Bolivia.



Desde el 2013, en la Supercom se siguieron 1 188 procesos administrativos. De ellos, 706 fueron sancionatorios por presuntas vulneraciones a las normas deontológicas y a la regulación de contenidos.



De esa cantidad, en 428 casos se aplicaron multas económicas por un valor cercano a USD 3 millones.



En contexto



El pasado 20 de febrero, en el Registro Oficial se publicaron las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Entre las transitorias del documento se establece un plazo de 180 días para cerrar la Supercom.





El funcionamiento de la superintendencia de comunicación

​

14 de junio del 2013



La Asamblea aprueba la Ley de Comunicación, que crea la Supercom como un órgano de vigilancia, auditoría, intervención y control para la aplicación de esta norma.



21 de marzo del 2018

​

El Parlamento, con 119 votos, censura y desti­tuye a Carlos Ochoa de la Supercom, por incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo.



21 de mayo del 2018

​

El presidente, Lenín Moreno, envía a la Asamblea una propuesta de reforma a la Ley de Comunicación para eliminar el sistema punitivo de la norma, incluida la Supercom.



14 de febrero del 2019

​

El trámite de las reformas concluye en la Legislatura, con el debate sobre el veto parcial que hizo el Ejecutivo a los cambios aprobados el 18 de diciembre anterior.