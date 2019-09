Suma insistirá en tercera vía para limitar al Consejo de Participación Ciudadana

LEA TAMBIÉN

El asambleísta Héctor Muñoz, de suma, insistirá en su propuesta de resolución para que la Asamblea promueva una reforma parcial de la Constitución, en vez de una enmienda, para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

“Yo creo que lo lógico sería que la Asamblea retome el debate y si es que no existe la voluntad entre los legisladores, por lo menos que se cierre ese debate”, señaló Muñoz.



El anuncio lo hizo a pesar de que ayer, jueves 5, la coalición parlamentaria de Alianza País, Creo y bloques independientes inició las gestiones para una enmienda constitucional que devuelva al Parlamento la competencia para designar autoridades de control.



“Tienen miedo al referéndum, al pronunciamiento de la gente, lo cual, desde lo conceptual, a mi me parece que es tener cálculos políticos”, agregó Muñoz, en referencia a que para la aplicación de una enmienda no se necesita de una consulta popular.



Para promover la reforma parcial a la Constitución, el legislador invoca al artículo 442 de la Constitución. Allí se señala que una iniciativa de este tipo promovida desde la Legislatura debe ser aprobada mediante resolución por la mayoría de integrantes de la Asamblea (70 votos).



El resto del procedimiento es el mismo que deberá seguir la iniciativa ciudadana del Comité por la Institucionalización Democrática, que ayer inició la recolección de las más de 132 000 firmas que se requieren para su trámite en la Asamblea.



La iniciativa de reforma constitucional, precisa la norma suprema, será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero.



Agrega que el proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional, y una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.



Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.



La Corte dictaminó que la vía para eliminar al Cpccs, como plantea el Comité y el movimiento Ahora, debe darse mediante una reforma parcial. Al máximo tribunal le corresponderá determinar si para limitar las funciones de ese organismo basta una enmienda. De ser así, dice Muñoz, el trámite en la Asamblea tomará un año y 30 días.