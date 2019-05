¿Qué motiva a las personas a intentar suicidarse desde el viejo y el nuevo puente sobre el río Chiche?

LEA TAMBIÉN

Un hombre, de 32 años, trató de arrojarse desde el nuevo puente sobre el río Chiche, de 375 metros de altura, ubicado en la parroquia de Puembo, oriente de Quito. Ocurrió a las 18:45 del sábado 4 de mayo del 2019. Los policías del Circuito Tumbaco intervinieron para impedir que tome la fatal decisión.

Con este caso ya van 21 personas que han tratado de quitarse la vida allí en lo que va del 2019, solo en mayo son cuatro, informó el coronel Roberto Padilla, comandante de Tumbaco. El año pasado se registraron 8 casos de intento de suicidio.



El oficial asegura que, en la mayoría de casos, la gente trata de quitarse la vida por problemas familiares o sentimentales. Algunos tratan de hacerlo tras consumir licor en grandes cantidades.



Así ocurrió en el último caso. El hombre tenía halitosis alcohólica. Los uniformados trataron de disuadirle para que no se lance y, en un momento de descuido, evitaron que lo haga. Los agentes se comunicaron con los familiares y lo llevaron a un sitio seguro, lejos del puente.



Ángel Vega es el nuevo presidente del GAD de Pifo. Asegura que es preocupante lo que sucede con el puente y el incremento de quienes buscan quitarse la vida allí. No descarta mantener reuniones con los presidentes de otras juntas parroquiales para pedir ayuda y colocar una malla. "El desempleo, la situación económica y los problemas sentimentales conllevan a que la gente tome medidas extremas", dice.



El dirigente señala que quien debió tomar la iniciativa es la Epmmop por cuanto es esta entidad la que está a cargo de la vía. “Es responsabilidad del Municipio tomar las medidas correctivas acá para que se coloque algún cerramiento de malla, para que ayude a proteger de alguna manera”.



Acota que esas personas no son oriundas de las parroquias aledañas como Puembo, Pifo, Tumbaco, Yaruquí o El Quinche. Más bien provienen de Quito u otras provincias del país.



En ese sentido, una mujer imbabureña, de 65 años, se colgó de las barandas del puente, a las 18:15 del 3 de mayo. Los operadores de las cámaras de seguridad del ECU 911 alertaron a los policías, quienes acudieron para evitar que tome una fatal decisión.



Dialogaron con ella y les informó que se llama María G., oriunda de la provincia de Imbabura. "En todo momento mostró una actitud de rechazo a la ayuda por parte del personal, por lo que en una rápida maniobra le sostienen de su brazo para que no se proyecte al vacío", informó la Policía.



Padilla indicó que antes se presentaba uno o dos casos cada mes. Ahora son tres o cuatro por semana. Ante eso -acotó el oficial- los agentes policiales continuarán con los patrullajes en el sector y se mantendrán alertas a lo que registre la cámara de seguridad implementada en el redondel ubicado más arriba del puente.



Padilla aseguró que el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) les apoya en el antiguo puente sobre el río Chiche. Uno de los agentes que trabaja en un puesto de control del lugar, Carlos Fernández, indicó que 10 personas aproximadamente trataron de suicidarse desde enero del 2018 hasta mayo del 2019.



"Desde las ventanas podemos observar lo que ocurre", dijo el uniformado. El último caso se produjo hace 15 días cuando una chica, de aproximadamente 25 años, quiso lanzarse en horas de la noche.



Los uniformados formaban en las afueras del puesto de control cuando ella se bajó de un taxi con intenciones de lanzarse. Había consumido bebidas alcohólicas y lloraba. Les dijo que tenía problemas personales. Con insultos les pedía que la dejen tranquila.



Se golpeaba contra las bases metálicas del puente y agredió a los agentes. Al final, ellos la tranquilizaron y la entregaron a la Policía Nacional.