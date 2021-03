La interconexión entre el SOTE y OCP servirá inicialmente para realizar ventas spot

La interconexión de las terminales de Petroecuador y de la firma privada OCP Ecuador, que se encuentra ya instalada, será una opción para que la petrolera estatal entregue una mayor cantidad de crudo a sus compradores y así optimice sus ingresos.

Para conocer cómo funcionará este mecanismo, Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador, explicó detalles de la interconexión entre las terminales de ambas firmas.



¿Cómo funcionará la interconexión?



La interconexión fue construida ya hace varios años con el propósito de usarle cuando se presente una emergencia. Pero en los últimos años no ha habido eventos que hayan exigido utilizar esta infraestructura.



Por esto, Petroecuador y OCP Ecuador han encontrados la alternativa de usar la interconexión. Así, la petrolera estatal podrá transportar el crudo Oriente –que es transportado por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano- desde Balao hacia la terminal de la OCP Ecuador.



Desde Balao, Esmeraldas, esta materia prima irá por una tubería de 6 kilómetros hacia la terminal de OCP Ecuador, ubicado en Punta Gorda.



¿Cómo se hará la entrega de crudo Oriente a los compradores?



Cuando la OCP Ecuador reciba el hidrocarburo, este podrá ser almacenado en los tanques de la firma privada y luego será cargado en los buques, a través de las boyas de OCP.



La diferencia entre el terminal de OCP Ecuador y el de Petroecuador, es que el de la firma privada tiene capacidad para cargar buques de mayor capacidad. Es decir, podría entregar el hidrocarburo a naves con capacidad para transportar hasta 2 millones de petróleo. Mientras tanto, en Balao se puede trabajar con embarcaciones de hasta 700 000 barriles.



En las instalaciones de OCP se podrá almacenar hasta 2 millones de barriles de crudo ecuatoriano, usando dos de los cinco tanques disponibles para mantener la calidad del hidrocarburo sin variación.

¿Qué ventajas tiene el país de entregar crudo a través de la terminal de OCP?



Los buques más grandes tienen un costo de transporte unitario menor, porque son una economía de escala importante y, por esa razón, los costos de flete son menores.



Además, este tipo de embarcaciones pueden viajar más lejos y pueden llegar a nuevos mercados, en Asia u otros destinos.



¿Qué implicaciones tendrá para OCP el uso de sus instalaciones?



No tiene ninguna implicación negativa. Si se usa la interconexión, OCP Ecuador continuará con sus operaciones en paralelo. Además, Petroecuador no pagará una tarifa por el uso de esta infraestructura (tubería) para llegar a la terminal de OCP.



En cuanto se haga la entrega del crudo, el comprador de crudo deberá cancelar una tarifa de alrededor de USD 0,37 por barril a OCP Ecuador, por el servicio de carga.

¿En esta operación cuál es el beneficio para la petrolera ecuatoriana?



Al entregar crudo en un mayor volumen, el costo del transporte del petróleo será más competitivo, se estima que la diferencia sea de hasta USD 2 por barril con relación a lo que cuesta en un buque de menor capacidad (700 000 barriles).



Esto, permitirá que Petroecuador reciba un mejor precio por su hidrocarburo, en las ventas spot o inmediata de crudo que organiza la estatal.



“En principio este esquema (uso de la interconexión) está pensado para las ventas ‘spot’. El resto de cargamentos, ya tienen un contrato definido”, expresó Mendizábal.



¿Petroecuador recibirá una parte de la tarifa establecida por el servicio de carga?



No, esos ingresos le corresponden a OCP Ecuador por el servicio de carga.



¿La decisión que OCP logre obtener ingresos adicionales por el servicio de carga, responde a la deuda que mantiene Petroecuador con la firma privada?



No, esto es un tema totalmente independiente. Son temas separados que no tienen ninguna relación.

¿Para Petroecuador no es una desventaja dejar de recibir los costos del servicio de carga?



Petroecuador gana en el precio del crudo, si es que no hay una oferta mejor para la empresa pública, la petrolera estatal no venderá a través de la estación de la OCP. Pero si hacerlo representa un beneficio utilizará estas instalaciones.



¿Desde cuándo está vigente este convenio?



El convenio ya fue firmado y estará activo hasta que finalice el contrato de operación de OCP Ecuador, que es en el 2023.