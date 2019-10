Liberan al sospechoso de asesinato cuyo caso originó protestas de Hong Kong

LEA TAMBIÉN

Las autoridades hongkonesas liberaron hoy, miércoles, 23 de octubre de 20919, a Chan Tong-kai, el sospechoso de un asesinato en Taiwán cuyo caso originó la polémica propuesta de ley de extradición que desencadenó las protestas masivas en la urbe y que ahora ha abierto una disputa política con Taipéi.

Chan, estudiante de 20 años, declaró frente a la prisión hongkonesa de Pik Uk que está dispuesto a entregarse a Taiwán para enfrentarse a las acusaciones de asesinato, según el diario independiente South China Morning Post.



"Estoy dispuesto, por mi acto impulsivo y las cosas que hice mal, a entregarme a Taiwán para enfrentarme a la sentencia", dijo el joven, quien suplicó perdón a la familia de la asesinada y a los habitantes de Hong Kong.



Las autoridades taiwanesas buscan a Chan por la presunta autoría del asesinato de su novia Poon Hiu-wing, de 20 años y embarazada, en febrero de 2018, mientras ambos estaban de viaje en Taiwán.



Tras el suceso, Chan huyó a Hong Kong donde fue detenido y declarado culpable del robo a Poon de USD 2 550 dólares, el teléfono y la cámara de fotos de ésta.

Chan Tong-kai, el sospechoso de asesinato cuyo caso provocó protestas contra el proyecto de ley que permitiría extraditar a delincuentes a Pekín, ha sido liberado el 23 de octubre de la prisión pic.twitter.com/AmmXJmy07l — RT en Español (@ActualidadRT) October 23, 2019

Al no existir un acuerdo de extradición entre Hong Kong y Taiwán, la excolonia británica no tiene forma legal de trasladar al sospechoso a la isla de Formosa.



Este caso dio lugar a una propuesta de ley de extradición entre varios territorios que no tenían un mecanismo legal para hacerles frente, entre ellos Macao, Hong Kong, la China continental y Taiwán.



Una propuesta que ya fue retirada definitivamente por la jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, después de la ola de manifestaciones en contra, que consideraban que abría la puerta a que "fugitivos" refugiados en territorio hongkonés fueran procesados en suelo chino, con un sistema judicial carente de garantías.}



Sin embargo, la oposición a esa norma ha mutado desde junio, inicio de las protestas masivas, hasta convertirse en un movimiento que reclama una mejora de los mecanismos democráticos que rigen Hong Kong y que se opone al autoritarismo de Pekín.



La salida de la cárcel de Chan Tong-kai ha provocado una escalada de tensiones entre Taiwán y Hong Kong después de que las autoridades taiwanesas le pidieran permiso a las autoridades de la urbe para enviar a funcionarios para recuperar al joven.



Esta mañana, el Gobierno de Hong Kong emitió un comunicado rechazando la oferta, calificada como algo "totalmente inaceptable" y "una falta de respeto al poder jurisdiccional de Hong Kong".