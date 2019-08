Sismo de magnitud 6.3 golpea el noreste de Japón, sin riesgo de tsunami

LEA TAMBIÉN

Un sismo de magnitud 6.3 se registró este domingo, 4 de agosto del 2019, en el Pacífico frente a las costas de Fukushima, en el noreste de Japón, pero se descartó el riesgo de tsunami, indicaron las autoridades estadounidenses y japonesas.

La sacudida, cuyo epicentro se situó 54 km al este de Namie, en la prefectura de Fukushima, se sintió en amplias zonas de la región a las 19:23 (05:23 de Ecuador y 10:23 GMT) , precisó el Instituto de estudios geológicos de Estados Unidos (USGS) .



El temblor estremeció igualmente a Tokio.



La Agencia Meteorológica de Japón anunció que no había riesgo de tsunami.



Según un primer balance, no hubo heridos ni daños.



La circulación de los trenes de alta velocidad Shinkansen se vio interrumpida temporalmente en la región, según la cadena pública NHK.



Igualmente no se detectó ninguna anomalía en las instalaciones nucleares, incluida la central de Fukushima Daiichi, añadió.



El 11 de marzo de 2011, un sismo de magnitud 9.0 provocó un devastador tsunami, que dejó más de 18 000 muertos y provocó un gran accidente en los reactores de esta central.



Japón se ubica sobre la unión de cuatro placas tectónicas y a menudo se producen fuertes terremotos.