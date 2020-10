El delito de peculado contra Jamil Mahuad no caducará con el tiempo

LEA TAMBIÉN

La sentencia por peculado en contra del expresidente Jamil Mahuad no prescribirá con el paso del tiempo. Así lo indicaron este jueves 15 de octubre del 2020, expertos en Derecho.

Uno de ellos es el penalista Álvaro Román. El jurista dijo que la única forma para que se eliminen los cargos en contra del expresidente es regresar al país y cumplir con la condena de ocho años de prisión que pesa sobre él. Actualmente, Mahuad se encuentra radicado en Estados Unidos.



El proceso contra el expresidente se inició en mayo del 2000 por el congelamiento bancario que ocurrió en Ecuador en marzo de 1999. En 2014 hubo una primera sentencia en la que se lo condenó a 12 años de cárcel. En mayo del 2017, un Tribunal de Apelación de la Corte Nacional redujo la pena a ocho años y el 14 de octubre del 2020, esa sentencia fue ratificada tras una audiencia de casación.



Román recordó que en este caso la pena no caduca, pues en 1998 hubo una reforma a la Constitución de Ecuador. Allí se estableció, por primera vez, la imprescriptibilidad de la pena por delitos de corrupción, entre ellos el peculado. Esta norma entró en vigencia antes del mandato de Mahuad.



El artículo 121 de esa reforma dice que “los dignatarios elegidos por votación popular estarán sujetos a las sanciones por cometer delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados”.



El penalista Mauricio Pacheco aseguró que Mahuad no podrá beneficiarse de la caducidad de la pena, como sí ocurrió con el expresidente Abdalá Bucaram. En el 2017 caducaron sus dos procesos por peculado y pudo regresar al país después de 20 años.





¿Por qué en el caso de Bucaram, si prescribieron las penas?



En 1997, Bucaram tuvo dos procesos por peculado. El primero fue por un presunto sobreprecio en la contratación del programa denominado Mochila Escolar y el segundo fue por supuesto abuso de fondos públicos.



El Código Penal vigente en ese entonces (artículos 101 y 257) establecía que ambas acciones penales sí prescribían en 20 años, pues no existía una sentencia ejecutoriada. Por eso, durante ese tiempo, Bucaram permaneció asilado en Panamá y eso frenó ambos procesos.