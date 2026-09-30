William Foster Alger irá a prisión por explotar a menores ecuatorianas

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Una condena federal impuesta en los tribunales estadounidenses sentenció las agresiones cometidas contra víctimas infantiles en Sudamérica. El ciudadano William Foster Alger, de 76 años y residente en la localidad de Hagerstown, Maryland, fue sentenciado a cumplir 138 meses de reclusión (11 años y medio) en una prisión federal tras ser hallado culpable de delitos de coacción y seducción de menores de edad residentes en territorio ecuatoriano, pena a la que se sumará una etapa posterior de libertad supervisada de por vida.

Condena judicial contra William Foster Alger en Maryland por explotación de menores

La pena fue dictada el jueves 24 de septiembre de 2026 por el juez de Distrito de los Estados Unidos, Brendan A. Hurson, luego de que el procesado admitiera su culpabilidad respecto a los cargos federales de abuso sexual infantil en marzo de 2026.

La resolución judicial fue comunicada por la fiscal federal para el Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, junto a representantes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Policía de Hagerstown y la fiscalía estatal del condado de Washington.

Mecanismos digitales y pagos mediante transferencias

Las constancias procesales detallan que, en el período comprendido entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, William Foster Alger empleó teléfonos celulares y aplicaciones en línea para persuadir, inducir y coaccionar a tres víctimas para que participaran en conductas de índole sexual.

Las indagaciones determinaron que el implicado realizaba pagos monetarios dirigidos a las madres de las afectadas, a cambio de que estas le remitieran imágenes de las niñas involucradas en actos explícitos.

Vínculos con Ecuador y compra de bienes inmuebles

Las tres menores afectadas tenían edades comprendidas entre los 6 y los 16 años al momento en que se perpetraron los hechos en territorio nacional. Los antecedentes demuestran que William Foster Alger viajaba de forma recurrente hacia Ecuador, país donde llegó a adquirir un terreno y edificar una vivienda.

En las pericias informáticas efectuadas a su cuenta de almacenamiento digital en iCloud, las autoridades descubrieron un extenso registro fotográfico del sentenciado dentro de su residencia ecuatoriana junto a las víctimas y sus progenitoras.

Alcance del programa de protección federal infantil

El procesamiento penal contra William Foster Alger formó parte del Proyecto Safe Childhood, un programa de alcance nacional implementado desde mayo de 2006 por el Departamento de Justicia estadounidense para rastrear, capturar y sancionar a responsables de explotación y abuso sexual de menores.

La fiscalía federal destacó la colaboración investigativa de las agencias HSI, HPD y la labor del fiscal asistente Paul E. Budlow, vinculando estas acciones a la campaña de concienciación y prevención digital Know2Protect orientada a frenar la captación en línea.

Preguntas frecuentes

❓ ¿A cuántos años de cárcel fue sentenciado William Foster Alger?

A 138 meses de prisión federal (11 años y medio), seguidos de libertad supervisada de por vida.

La condena fue impuesta por el juez federal Brendan A. Hurson en el Distrito de Maryland tras la admisión de culpabilidad del procesado en marzo de 2026.

❓ ¿Qué edades tenían las víctimas ecuatorianas afectadas en este caso?

Entre 6 y 16 años de edad.

Tres menores de edad residentes en Ecuador fueron objeto de coacción e inducción a conductas sexuales entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024.

❓ ¿De qué manera transfería dinero William Foster Alger a las madres de las menores?

A través de giros monetarios por Western Union.

Los pagos eran enviados a cambio de que las progenitoras le remitieran material fotográfico con conductas sexuales explícitas de las niñas.

❓ ¿Qué propiedades adquirió el sentenciado en territorio ecuatoriano?

Compró un terreno y construyó una vivienda particular.

Alger viajaba con frecuencia a Ecuador para visitar el inmueble, donde peritajes a su cuenta de iCloud encontraron fotografías junto a las víctimas y sus madres.

❓ ¿Bajo qué iniciativa federal se investigó a William Foster Alger?

Bajo el programa Proyecto Safe Childhood del Departamento de Justicia de EE. UU.

La iniciativa se coordina con agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y departamentos policiales locales para identificar redes de explotación infantil transnacional.

Te recomendamos