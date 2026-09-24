Agentes capturan a hombre por difusión de material de abuso infantil en Quito

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Una alerta ciudadana sobre la circulación de contenidos ilícitos en plataformas digitales derivó en una intervención judicial en Quito. Las indagaciones especializadas en entornos cibernéticos permitieron neutralizar un foco de vulneración contra menores y proceder con la aprehensión de un sospechoso vinculado a la difusión de material de abuso infantil, este jueves 24 de septiembre de 2026.

Alerta ciudadana y denuncias por difusión de material de abuso infantil en Quito

Las averiguaciones comenzaron a partir de un aviso presentado por ciudadanos, en el cual se advertía la distribución y el canje sistemático de archivos prohibidos por medio de una plataforma de mensajería instantánea.

Los datos recabados en los registros virtuales señalaron que el implicado transmitía imágenes y grabaciones audiovisuales clasificadas como Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Las víctimas observadas en los registros multimedia corresponden a niñas con edades estimadas entre los 6 y 7 años, hecho que motivó el seguimiento judicial por la difusión de material de abuso infantil.

Rastreo informático y ubicación del sospechoso

Frente al reporte recibido, el personal especializado activó verificaciones técnicas en plataformas virtuales, gestiones directas con empresas proveedoras de conectividad y servicios electrónicos, además de labores de vigilancia en territorio.

El cruce de información tecnológica facilitó la identificación de Cristopher Gabriel G. P., de 31 años de edad y nacionalidad ecuatoriana, a quien se atribuye presuntamente la producción, almacenamiento y retransmisión de estos archivos lesivos mediante el uso de sus perfiles personales.

Allanamiento en el sector de Turubamba

La fase operativa se concentró en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente dentro de la parroquia Quitumbe. Los uniformados ingresaron a un inmueble situado en el sector de Turubamba. En la ejecución del registro participaron equipos tácticos y periciales de Inspección Ocular Técnica (IOT) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), con la cooperación del organismo internacional OUR RESCUE, bajo la conducción jurídica ejercida desde la Fiscalía de Cotopaxi.

Evidencias digitales y formulación de cargos

Durante la inspección de la vivienda, los agentes fijaron como elementos probatorios dos teléfonos móviles, una unidad central de procesamiento (CPU) y un paquete digital que contiene más de 100 archivos con contenido MASI vinculados a la difusión de material de abuso infantil.

Concluidas las diligencias en el inmueble, el ciudadano aprehendido y las evidencias informáticas quedaron bajo custodia judicial para la instalación de la audiencia de formulación de cargos, instancia procesal en la cual la autoridad definirá su situación jurídica conforme al debido proceso, al tiempo que se mantiene habilitado el canal reservado mediante código QR para el ingreso de alertas ciudadanas sobre vulneraciones hacia menores.

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