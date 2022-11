Vías judiciales y diplomáticas son las estrategias de Nelson Serrano

Nelson Serrano nació en Quito, en septiembre de 1938. Él tiene 84 años y es el más longevo en el ‘Corredor de la Muerte’. Foto: Cortesía

El edificio está construido con ladrillos y tiene cuatro pisos. Todo está cubierto de rejas de seis metros de alto y está lleno de alambres de púas con corriente eléctrica. Así es la Union Correctional Institution, una cárcel de Florida, en Estados Unidos.

En esas instalaciones carcelarias se encuentra el denominado ‘corredor de la muerte’, donde están los presos que tienen penas de muerte. El ecuatoriano y naturalizado estadounidense, Nelson Serrano, ha permanecido recluido en ese lugar los últimos 20 años.

Su celda mide dos por tres metros. Es de concreto y tiene una reja de hierro. Hay una cama, una pequeña mesa, una silla y el inodoro.

Serrano se encuentra en ese lugar porque fue sentenciado, en el 2006, a cuatro penas de muerte por el asesinato de cuatro personas, quienes también eran sus socios en un negocio. Este caso se remonta a diciembre de 1997.

En esa fecha, George Gonsalves, Frank Dosso, George Patisso y Diane Patisso fueron hallados sin vida en una fábrica ubicada en Bartow, condado de Polk, en el centro de Florida. Un jurado lo halló culpable de esos crímenes y fue encarcelado. Ahora, él tiene 84 años y es el hombre más longevo que está en el ‘Corredor de la Muerte’.

Su hijo Francisco Serrano lo visita cada mes en ese sitio. EL COMERCIO conversó con él y conoció que viaja cuatro horas en auto desde su casa hasta la cárcel. Cuando llega, debe atravesar un proceso de revisión de los guardias. Luego le permiten ingresar a la sala de visitas y allí se reúne con su padre. “Cuando lo veo entrar, lo primero que hago es abrazarlo, luego nos sentamos en unas mesas de acero y conversamos por horas”, cuenta.

A Francisco le permiten estar seis horas con su padre, pero en todo momento hay guardias que los vigilan a través de cámaras.

Mientras dura el tiempo de visita, Francisco conversa con su padre. Le cuenta anécdotas familiares y le pregunta sobre cómo avanza su estado de salud. Nelson Serrano “sufre de problemas del corazón, osteoporosis y también pérdida de visión”, relata su hijo.

El proceso judicial

Francisco asegura que su padre no perpetró esos crímenes y por eso ha luchado durante 20 años para demostrar su inocencia. “Lo que he vivido no se lo deseo a nadie. Es terrible tener a un ser querido en la cárcel, siendo inocente, y que el sistema judicial no me escuche”, dice el hombre de 57 años.

Actualmente se busca impulsar dos recursos legales a favor de Serrano. Su hijo y el equipo de abogados solicitan que la Corte de Florida establezca una fecha de audiencia para una resentencia. El objetivo de este recurso es que Serrano ya no esté condenado a pena de muerte sino a cadena perpetua.

Según Francisco, en el 2006, nueve jueces contra tres votaron por la pena de muerte de Nelson. “Al no haber unanimidad, los magistrados debieron sentenciarlo a cadena perpetua y no a pena de muerte. Eso es algo inconstitucional y por lo tanto la Florida está en la obligación de resentenciar a mi padre”.

Si logra ese recurso judicial, el siguiente paso será solicitar una audiencia en la Corte Federal de Apelaciones de EE.UU. La finalidad es presentar 13 nuevas pruebas, que se han recopilado desde el 2020 y así lograr que “lo declaren inocente”, comentó el familiar. Se trata de pruebas documentales y testimoniales. Abogados de Serrano confirman que “estas serían determinantes para demostrar que él no cometió los crímenes”.

Por ejemplo, “hay un guante que fue hallado donde estaban los cuerpos y lo habría usado la persona que disparó. Allí se encontró ADN que no corresponde a mi padre, de esa forma se lo excluiría de la escena del crimen”, indicó Francisco. Además, “hay testimonios de personas que aseguran conocer a los verdaderos asesinos de este caso”. Uno de los testigos incluso sostiene que Serrano no estuvo presente cuando las cuatro víctimas fueron atacadas. “Estas nuevas pruebas son producto de una reciente revisión a fondo del expediente policial y judicial”, señalan los abogados de Serrano. Según ellos, esas evidencias no fueron presentadas en el juicio inicial.

La vía diplomática

Otra opción que se plantea es que el Gobierno ecuatoriano dialogue con el Gobernador de Florida y solicite la transferencia de custodia de Serrano. Este trámite sería vía diplomática. De esa forma, el sentenciado podría regresar a Ecuador y cumplir el resto de la pena bajo las leyes ecuatorianas, y por su edad podría recibir arresto domiciliario, explicó Francisco.

Según sus abogados, Ecuador tiene un tratado de transferencia de presos con Estados Unidos.

