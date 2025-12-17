Tres personas son procesadas por el supuesto delito de secuestro extorsivo, luego de un operativo policial ejecutado en el norte de Guayaquil.

El ataque ocurrió mientras la víctima se movilizaba en un taxi. La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva y un juez acogió el pedido.

Viaje en taxi terminó en secuestro extorsivo en Guayaquil

Según la información presentada en la audiencia, la víctima tomó un taxi en la avenida Nicasio Safadi, en el sector de La Garzota, con destino a la Terminal Terrestre. Durante el recorrido, el conductor habría permitido el ingreso de dos hombres que se sentaron junto a ella. De acuerdo con la denuncia, los sujetos la agredieron y la sometieron bajo amenazas.

Los atacantes se apoderaron de 207 dólares en efectivo y obligaron a la víctima a entregar las claves de sus aplicaciones bancarias. Desde el teléfono celular realizaron transferencias por un monto aproximado de 500 dólares, según el reporte del caso.

Persecución policial y rescate de la víctima

El Sistema ECU 911 recibió la alerta y notificó a unidades de la Policía Nacional que patrullaban el sector. Los agentes ubicaron el vehículo e iniciaron una persecución por la avenida Francisco de Orellana.

El seguimiento concluyó en la avenida Rodolfo Baquerizo, donde el automotor se estrelló contra el parterre central tras una maniobra fallida.

En el lugar, la Policía aprehendió a tres sospechosos y rescató a la víctima. Personal de la Cruz Roja brindó atención médica a la afectada.

Dentro del vehículo se encontraron dos teléfonos celulares, dinero que pertenecería a la víctima y placas vehiculares correspondientes a otro automotor, además de la matrícula del taxi utilizado.

Prisión preventiva y medidas de protección

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso expuso los elementos de convicción. Entre ellos constaron el parte policial, la denuncia, las evidencias incautadas y el vehículo involucrado, todos ingresados en cadena de custodia.

El juez de Garantías Penales dispuso prisión preventiva para Luis Alexis O. G., Eduardo Alfredo V. Y. y Arón Leónidas Q. G. Además, ordenó medidas de protección a favor de la víctima, que incluyen la prohibición de actos de persecución o intimidación hacia ella y su núcleo familiar, conforme al artículo 558 del COIP.

Qué dice la ley sobre el secuestro extorsivo en Ecuador

El delito de secuestro extorsivo se encuentra tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal. La norma establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En este caso, la instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, plazo en el que se profundizará la investigación.