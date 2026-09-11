Una mecánica ocultaba un vehículo reportado como robado en Conocoto

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Las inspecciones a locales comerciales en la zona suroriental de la capital registraron novedades sobre bienes de dudosa procedencia. Durante una intervención conjunta ejecutada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional, los uniformados recuperaron un vehículo reportado como robado en Conocoto, en el Valle de Los Chillos, el cual permanecía oculto en el interior de un taller mecánico que operaba al margen de las regulaciones municipales.

Hallazgo del vehículo reportado como robado en Conocoto

El procedimiento de control implicó la revisión técnica y documental de los automotores que se encontraban en el establecimiento. Durante la inspección física, los agentes policiales verificaron los antecedentes de los carros ingresados y detectaron que un auto de color rojo contaba con una alerta activa de sustracción.

Ante esta confirmación, agentes de la Policía Judicial acudieron al inmueble para tomar el procedimiento correspondiente y retirar el automotor del predio intervenido.

Sanciones y multas según el Código Municipal

El funcionamiento sin autorizaciones administrativas en talleres de este tipo conlleva consecuencias económicas y administrativas contempladas en la normativa local.

De conformidad con el Código Municipal, la operación sin permisos habilitantes en negocios catalogados dentro de la categoría dos, como las mecánicas, contempla la aplicación de sanciones económicas que alcanzan hasta ocho salarios básicos unificados, equivalentes a 3 856 dólares.

Asimismo, la legislación estipula la clausura inmediata del inmueble cuando se comprueba el desarrollo de actividades ilícitas en sus instalaciones.

Estadísticas de clausuras y automotores recuperados

Este caso se añade a los antecedentes de intervenciones desplegadas contra establecimientos vinculados al rubro automotor en el Distrito Metropolitano. El supervisor de la AMC, Gustavo Chiriboga, informó que desde 2024, la entidad ha clausurado un total de 42 mecánicas.

El funcionario puntualizó que en más del 40% de estos talleres sancionados se evidenció la presencia de vehículos o diversos artículos con denuncias vigentes por robo, por lo que mantendrán las acciones coordinadas para evitar el uso indebido de estos espacios.

Monitoreo contra el comercio ilícito de autopartes

Las autoridades distritales y policiales indicaron que las tareas de inspección se mantendrán de forma permanente en distintas zonas del cantón. El propósito de las incursiones es ubicar talleres clandestinos que funcionan sin patente o permisos de uso de suelo, los cuales podrían mantener relación con redes dedicadas a la compra, venta o desmantelamiento de automotores, autopartes, piezas y repuestos de origen no justificado.

Preguntas frecuentes sobre el operativo realizado en Conocoto donde se halló un vehículo reportado como robado

❓ ¿Dónde se localizó el vehículo reportado como robado en Conocoto?

En el interior de un taller mecánico clandestino ubicado en Conocoto, Valle de Los Chillos.

El automotor, de color rojo y con alerta de sustracción, fue retirado por personal de la Policía Judicial durante una inspección de la AMC.

❓ ¿Qué sanción económica fija el Código Municipal para mecánicas sin permisos?

Una multa de hasta ocho salarios básicos unificados, correspondientes a USD 3.856.

La penalidad aplica a establecimientos de categoría dos y conlleva además la clausura del local si se comprueban actividades ilícitas.

❓ ¿Cuántas mecánicas han sido clausuradas en Quito desde 2024 por la AMC?

Un total de 42 talleres mecánicos clausurados por la entidad municipal.

De acuerdo con datos oficiales de la AMC, en más del 40% de esos locales se hallaron vehículos o artículos reportados como robados.

❓ ¿Qué instituciones participaron en el operativo en el Valle de Los Chillos?

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional con su unidad de Policía Judicial.

Las entidades realizaron la verificación física de los automotores y comprobaron la carencia de permisos de funcionamiento del local.

❓ ¿Cuál es el objetivo de los controles a talleres mecánicos en la capital?

Detectar locales sin autorización vinculados al comercio ilegal de vehículos y repuestos de origen ilícito.

Las autoridades buscan impedir que estos establecimientos sean utilizados para receptar o desmantelar autopartes sustraídas.

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