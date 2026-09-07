UAFE destapa lavado de activos en Ecuador y caso termina con 15 condenados

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La inteligencia financiera de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue una de las piezas que permitió seguir el rastro del dinero en el caso Comandos de la Frontera. El proceso por lavado de activos en Ecuador terminó con sentencia condenatoria contra 15 personas naturales y sanciones contra cinco personas jurídicas, según informaron este 6 de septiembre de 2026 la UAFE y la Fiscalía General del Estado.

El caso expone cómo recursos que la investigación relacionó con el narcotráfico habrían ingresado al sistema financiero mediante compañías y actividades económicas para adquirir apariencia de legalidad. La Fiscalía identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente 397,8 millones de dólares durante el período investigado.

UAFE siguió el lavado de activos en Ecuador a través de movimientos financieros

El punto de partida de esta investigación estuvo en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado y remitido por la UAFE en noviembre de 2024. Ese documento activó una investigación de la unidad especializada de la Fiscalía y permitió poner bajo análisis operaciones que no correspondían con las actividades económicas declaradas por los involucrados.

La función de este tipo de reportes es especialmente relevante porque el lavado de activos no necesariamente comienza con dinero moviéndose al margen del sistema formal. Una parte de la investigación se concentra precisamente en detectar cuándo empresas, propiedades, vehículos u otras actividades aparentemente legales son utilizadas para introducir o movilizar recursos cuyo origen no puede justificarse.

Durante el proceso, la UAFE también actuó como acusador particular y entregó insumos de inteligencia financiera para reconstruir las operaciones económicas investigadas. La institución sostuvo que este trabajo permitió seguir la ruta del dinero e identificar estructuras financieras vinculadas con el crimen organizado.

La ruta del dinero llegó a casi 398 millones de dólares

La dimensión económica del expediente ayuda a entender el alcance del caso. La Fiscalía General del Estado señaló que la investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente 397,8 millones de dólares y sostuvo que los recursos tendrían como origen el tráfico internacional de drogas.

Según la acusación, los involucrados habrían utilizado empresas y actividades registradas formalmente para introducir esos recursos al Sistema Financiero Nacional. También se detectó la adquisición de bienes muebles, vehículos y enseres por aproximadamente 3 millones de dólares, además de activos pecuarios valorados en unos 8,5 millones. Las pericias incorporaron, además, bienes inmuebles con avalúos individuales que iban desde aproximadamente 200 000 hasta 20 millones de dólares por procesado.

El mecanismo importa más allá de este expediente: cuando dinero procedente de actividades ilícitas entra en negocios, propiedades o circuitos financieros legales, puede mezclarse con la economía que utilizan diariamente trabajadores, comerciantes y empresas. De ahí que la detección de operaciones injustificadas sea una herramienta para impedir que estructuras criminales consoliden patrimonio y capacidad económica dentro de mercados formales.

El juicio ya había entrado en su fase decisiva

El 3 de septiembre de 2026, EL COMERCIO detalló que la Fiscalía había presentado su alegato de cierre y solicitado condenas dentro de esta causa. En ese momento, el Ministerio Público sostenía que una red financiera habría introducido 397,8 millones de dólares provenientes del narcotráfico al sistema financiero formal.

Tres días después, el Tribunal dio a conocer su decisión. Catorce personas fueron condenadas a 13 años de prisión y otra recibió una pena de 10 años. Para las cinco personas jurídicas sentenciadas se ordenaron medidas de disolución, clausura, multa y comiso penal. La Fiscalía informó, además, que apelará la ratificación de inocencia de otras dos personas.

La inteligencia financiera apunta al patrimonio del crimen organizado

El caso muestra una dimensión menos visible de la lucha contra el crimen organizado: no solo perseguir sus operaciones, sino identificar cómo circula, se transforma y termina invertido el dinero obtenido ilegalmente.

La UAFE anunció que continuará detectando estructuras financieras relacionadas con la delincuencia organizada y entregando información técnica a las autoridades encargadas de investigar el lavado de activos y sus delitos precedentes. En este expediente, el ROII que comenzó a seguir movimientos económicos en 2024 terminó convertido en uno de los insumos de una causa que, casi dos años después, llegó a sentencia.

Preguntas frecuentes sobre el caso Comandos de la Frontera y el lavado de activos en Ecuador:

❓ ¿Cuántas personas fueron condenadas por lavado de activos en el caso Comandos de la Frontera? El Tribunal dictó sentencia condenatoria contra 15 personas naturales y cinco personas jurídicas.

Catorce personas recibieron penas de 13 años de prisión y otra fue condenada a 10 años. Para las cinco personas jurídicas sentenciadas se ordenaron medidas como disolución, clausura, multa y comiso penal. ❓ ¿Cuánto dinero estuvo relacionado con los movimientos financieros investigados? La Fiscalía identificó aproximadamente 397,8 millones de dólares en movimientos financieros irregulares.

Según la acusación presentada en el proceso, estos recursos tendrían como origen el tráfico internacional de drogas y habrían sido introducidos al Sistema Financiero Nacional mediante empresas y actividades registradas formalmente. ❓ ¿Cómo comenzó la investigación financiera del caso? El proceso se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la UAFE.

La UAFE elaboró y remitió este reporte en noviembre de 2024. La información permitió poner bajo análisis operaciones económicas que no correspondían con las actividades declaradas por los involucrados y dio paso a la investigación especializada de la Fiscalía. ❓ ¿Qué papel tuvo la UAFE durante el proceso? La UAFE aportó inteligencia financiera para reconstruir y seguir la ruta del dinero.

Además de elaborar el reporte inicial, la institución actuó como acusador particular y proporcionó información técnica sobre las operaciones investigadas. El objetivo fue identificar estructuras financieras relacionadas con el crimen organizado y el supuesto origen ilícito de los recursos. ❓ ¿La sentencia cierra definitivamente el caso para todos los procesados? No. La Fiscalía anunció que apelará la ratificación de inocencia de otras dos personas.

Aunque el Tribunal ya emitió condenas contra 15 personas naturales y sanciones contra cinco personas jurídicas, la Fiscalía informó que recurrirá la decisión respecto de dos procesados cuya inocencia fue ratificada.

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