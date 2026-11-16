Tres muertos y seis heridos en ataque armado dentro de una discoteca en Playas

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Tres personas murieron y seis resultaron heridas en un ataque armado ocurrido dentro de una discoteca de General Villamil Playas, en la provincia del Guayas, donde varias personas celebraban un cumpleaños. El hecho se registró alrededor de la medianoche del domingo 15 de noviembre de 2026.

Según información recabada por la Policía, varios sujetos que se movilizaban en motocicletas llegaron al lugar y dispararon contra un grupo de ciudadanos que se encontraba en la zona VIP del establecimiento nocturno.

Lo que se conoce del ataque armado en Playas

Testigos relataron a la Policía que los sospechosos también realizaron disparos en los exteriores del negocio.

Daniel Andrade, jefe de Operaciones del Distrito Playas, confirmó el número de fallecidos y heridos tras este hecho violento.Los agentes determinaron que entre las víctimas mortales se encontraba un policía en servicio activo.

Andrade indicó que se trata de un sargento segundo que prestaba servicio en Babahoyo. “De lo que tenemos conocimiento, algunas personas fallecidas tienen antecedentes y otras no”, señaló el jefe policial a los medios de comunicación.

Los indicios que levantó Criminalística

Tras el ataque, personal de Criminalística acudió al sitio para recopilar información e indicios. Según las autoridades, en el lugar se levantaron 18 restos de bala.

Las diligencias se desarrollaron mientras las autoridades iniciaban las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las circunstancias del ataque armado.

Discoteca fue clausurada

Las autoridades clausuraron la discoteca luego de la masacre. Sin embargo, la Policía explicó que no era la primera ocasión en la que el establecimiento enfrentaba una medida de este tipo.

“Este lugar tenía un permiso otorgado por Turismo, entonces eso dificulta bastante la labor policial en cuanto a los horarios se refiere”, manifestó.

El jefe de Operaciones añadió que “nosotros realizamos todo el control y el cierre de los diferentes lugares que se encuentran funcionando en horas de la madrugada”.

La Policía mantiene un operativo desplegado en el cantón mientras avanza con las investigaciones relacionadas con el ataque armado ocurrido en la discoteca de General Villamil Playas.

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