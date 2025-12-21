La Policía Nacional informó este 21 de diciembre de 2025 sobre la liberación de tres jóvenes víctimas de secuestro en la provincia de Cotopaxi. La acción permitió también la detención de dos personas vinculadas al hecho. Ellas están bajo investigación.

Más noticias:

Tres jóvenes secuestrados en Cotopaxi son liberados tras ocho días de cautiverio

El comandante de la Subzona Cotopaxi, Amando Padilla, detalló que la intervención se articuló con la Unidad Nacional de Atención del Crimen Extorsivo (Unase). Lo hicieron tras recibir denuncias de familiares que reportaban mensajes de extorsión. Los delincuentes solicitaban 150 000 dólares.

Los jóvenes fueron secuestrados el 13 de diciembre

“Desde el 13 hasta el 20 de diciembre, se realizaron acciones operativas simultáneas en Riobamba, Latacunga y Ambato, que permitieron la liberación de los jóvenes”, indicó Padilla.

Durante el operativo, la policía recuperó la camioneta en la que circulaban las víctimas y detuvo a dos ciudadanos. Amir P., de 23 años, no registra antecedentes, mientras que Byron F., de 32 años, tiene ocho antecedentes desde 2014. Esos incluyen extorsión, tenencia de armas y terrorismo.

Lee más: Lo que se sabe del hombre que pedía ayuda en centro comercial de Samborondón

Estrategia contra la extorsión y secuestro

Las autoridades enfatizaron que estos operativos buscan desarticular redes criminales dedicadas al secuestro y la extorsión.

“La coordinación entre unidades especializadas y la acción inmediata frente a amenazas permite proteger la vida de los ciudadanos y garantizar justicia”, señaló el comandante Padilla.

Los familiares de los jóvenes, visiblemente conmovidos, agradecieron a los agentes de la Unase por la liberación.

Liberada otra víctima de secuestro en Manta

En Manta, provincia de Manabí, la Policía Nacional realizó un operativo que resultó en la liberación de otra víctima de secuestro y la detención de ocho personas. Entre ellas está un adolescente, vinculadas al grupo delictivo ‘Los Choneros’.

Las investigaciones determinaron la participación de los aprehendidos en el secuestro de la víctima. También, en la muerte violenta de un ciudadano, hechos que habían generado conmoción en la zona.

Durante los allanamientos, se incautaron armas de fuego, cartuchos, vehículos, motocicletas y teléfonos móviles, evidencias que fortalecen el caso ante la autoridad competente.

Te puede interesar: Cartas a Quito / 15 de diciembre de 2025

Compromiso contra el crimen organizado

La Policía enfatizó su postura frente al crimen organizado y afirmó que no dará tregua a quienes atenten contra la vida y libertad de los ciudadanos.