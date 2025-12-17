Momentos de pánico vivieron quienes se encontraban en un centro comercial de Samborondón al escuchar los gritos de un hombre que pedía ayuda porque lo querían matar, la tarde del martes 16 de diciembre.

Susto en Samborondón

Según los testigos, el hombre ingresó al mall y gritaba pidiendo ayuda, mientras buscaba esconderse y ponerse a salvo.

Quienes estaban en el lugar llamaron de inmediato a la Policía; sin embargo, miembros de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) ya lo trataban de localizar desde el km 26.

Según lo que se sabe, el hombre fue liberado de un secuestro minutos antes y por ello estaba en estado de pánico y con temor por su vida.

El hecho habría sido parte de un operativo de liberación de una víctima de secuestro, cuyos captores, al notar que la Unase los había detectado, decidieron liberar a la víctima cerca del ‘mall’.

Varios videos en redes sociales muestran a los policías corriendo por los pasillos del centro comercial. Se los ve subir y bajar las escaleras eléctricas. En el operativo en el centro comercial no hubo disparos ni enfrentamientos.

La Policía aún no ha dado a conocer los detalles sobre el operativo de liberación de la víctima.

Ministro John Reimberg se pronunció

El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció frente a estos hechos la noche del martes y señaló que “en relación con el hecho ocurrido (…) en un centro comercial de Samborondón, informamos que se trató de un operativo de la Unase”.

Además, informó que no se registraron personas heridas y que la situación se mantuvo totalmente controlada, bajo el resguardo de la Policía Nacional.

