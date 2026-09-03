Suben a 21 las pistas clandestinas neutralizadas en el país este año 2026

Las incursiones de control y vigilancia en zonas costeras sumaron un nuevo resultado operativo en el territorio nacional. Con una reciente intervención militar ejecutada en el perfil costero, ascendió a 21 el número total de pistas clandestinas neutralizadas en el país en 2026, luego de que personal de las Fuerzas Armadas detectara e interviniera un corredor no autorizado acondicionado para el aterrizaje de aeronaves ilegales.

Balance de pistas clandestinas neutralizadas en el país

El reporte oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) confirmó que, al alcanzar las 21 áreas aéreas irregulares intervenidas durante el presente año, las operaciones conjuntas mantienen un despliegue constante de monitoreo sobre puntos no regulados a escala nacional.

La última acción táctica se desarrolló en la provincia de Santa Elena mediante una coordinación interinstitucional articulada con diversas entidades estatales.

Detección aérea en el sector de Chanduy

La localización de esta infraestructura se concretó a partir de tareas previas de inteligencia aérea desplegadas por la FAE.

El predio intervenido, conocido técnicamente con la denominación de La Curva, se encontraba situado en el sector de Chanduy, dentro de la jurisdicción peninsular, punto donde las labores de reconocimiento aéreo determinaron la presencia de una superficie presumiblemente utilizada por vuelos y aeronaves no autorizadas.

Dimensiones de la infraestructura en La Curva

Durante la verificación en territorio, los efectivos militares constataron las características del terreno acondicionado para operaciones de aviación irregular.

La pista clandestina presentaba una extensión de 500 metros de longitud por 20 metros de ancho, dimensiones que permitían la maniobra y el rodaje de naves aéreas en este perímetro rural de la provincia de Santa Elena antes de su anulación.

Alcance de la intervención y datos operativos

Respecto a la ejecución del operativo en Chanduy, la institución armada no detalló el método técnico específico que se utilizó para lograr la inhabilitación física del terreno.

Las autoridades militares tampoco informaron sobre personas aprehendidas ni sobre el decomiso de evidencias o incautaciones de material ilícito durante el desarrollo de la operación en este sector costero.

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