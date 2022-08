Joven sobreviviente sigue hospitalizado, tras caída de auto al abismo

El siniestro ocurrió en la vía Alóag - Santo Domingo. Foto: El Diario

El Diario (Manabí)

Han pasado 18 días desde el siniestro que sufrió Jinson Castillo Rivadeneira y el joven sigue hospitalizado y sin saber qué fue lo que le pasó.

Jinson, de 23 años de edad, fue el único sobreviviente de un siniestro de tránsito en el que estuvo involucrado un auto rojo Picanto que cayó al río Toachi, en el sector del kilómetro 42 de la vía Alóag- Santo Domingo.

En el auto se movilizaban seis personas, entre ellas Jinson, sus tíos, un primo, una hermana y un sobrino. Todos ellos fallecieron.

Los ocupantes del carro eran oriundos de Santo Domingo y regresaban desde el Oriente, adonde habían asistido a un velatorio y sepelio de un familiar.

El día del siniestro, cinco de los seis cuerpos fueron rescatados del interior del vehículo, al siguiente día fue localizado el cadáver de un pequeño de tres años, del que en primera instancia se dijo que había sido arrastrado por el afluente.

Jimmy Castillo, hermano del sobreviviente, mediante una llamada telefónica indicó que su familiar aún permanece internado en el hospital Eugenio Espejo de Quito, adonde fue llevado horas después del siniestro. Primero estuvo internado en una casa de salud de Machachi.

“Ha sido sometido a dos cirugías porque se fracturó la clavícula. Se está recuperando”, contó.

Según Jimmy, su ‘ñaño’ está acompañado de su mamá.

“Es duro verlo así. Con respecto al siniestro él no sabe nada, no sabe que nuestros familiares fallecieron. No recuerda nada, cree que se cayó y por eso está en el hospital. Para decirle lo que pasó se necesitará la ayuda de un profesional”, señaló.

Mencionó que el día del siniestro, él fue uno de los que bajó hasta donde estaba el carro y encontró con vida a su hermano. “Ellos salieron un día antes que yo. Como no llegaban a Santo Domingo, nos empezamos a preocupar y averiguar si había ocurrido algún siniestro en la vía Alóag”, indicó.

Relató que cuando él llegó al peaje de Alóag preguntó a miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) si hubo algún siniestro, pero le indicaron que no; sin embargo, a las 15:00 de ese mismo día (5 de agosto de 2022) se enteraron del percance y por eso llegó al sitio.

“Bajé hasta el río, mi hermano estaba con vida, los demás habían fallecido. Se lo sacó y llevó a una casa de salud”, refirió.

Desde ese día su familia se encuentra destrozada por la pérdida de sus allegados y oran a diario por la pronta recuperación de Jinson.

Además, se han unido para realizar actividades solidarias con la finalidad de recaudar fondos para algunos medicamentos que deben comprar.

Quienes deseen ayudar a Jinson Castillo se pueden comunicar al número telefónico 0959664553, de Jimmy Castillo.