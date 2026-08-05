Sentencian a 26 años de prisión por el femicidio de su madre

La justicia de Santo Domingo impuso la pena máxima con agravantes al autor del delito de femicidio tras comprobar su culpabilidad en el crimen.

Un Tribunal de Garantías Penales dictó una condena de 26 años de privación de libertad contra Héctor Oswaldo V. Ch. como autor directo del femicidio de su madre, tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado.

El suceso investigado ocurrió el 17 de agosto de 2025 dentro de una urbanización ubicada en la localidad de Santo Domingo.

Pruebas determinantes en el caso por femicidio de su madre

Durante la audiencia de juicio, la representación fiscal incorporó elementos probatorios contundentes, tales como los testimonios de los uniformados que detuvieron al implicado y los resultados de la autopsia médico-legal.

Dicho examen forense estableció que la causa del fallecimiento consistió en una fractura craneal derivada de un traumatismo severo provocado con una piedra, cuyas máculas hemáticas coincidían genéticamente con la víctima.

Dinámica de los hechos y circunstancias agravantes

La investigación demostró que la afectada residía junto al procesado. Tras agredirla físicamente en la cabeza con una piedra, el responsable dejó el cuerpo abandonado en la vía pública en el exterior de la casa.

Esta acción constituyó una circunstancia agravante conforme a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Evaluación pericial y estado de conciencia

Los peritos encargados de realizar las valoraciones médicas, psicológicas y de trabajo social expusieron sus informes ante el tribunal. Adicionalmente, el alegato fiscal subrayó que el examen toxicológico descartó la presencia de alcohol o sustancias sujetas a fiscalización en el organismo del agresor al momento del ataque.

Análisis psiquiátrico sobre la condición del procesado

Si bien se acreditó que el sentenciado presentaba un trastorno mental y de comportamiento asociado al consumo de sustancias, los peritos determinaron que dicha afección no era permanente ni le impedía discernir sobre la ilegalidad de su conducta.

Este criterio fue ratificado formalmente por el médico psiquiatra durante las diligencias judiciales.

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