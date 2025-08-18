Una masacre se registró la madrugada del domingo 17 de agosto en Santo Domingo de los Colorados, en un billar ubicado en la zona rosa.

Masacre en Santo Domingo conmociona

Según lo que se sabe, sujetos armados con fusiles llegaron al billar ubicado en la zona rosa de Santo Domingo, a bordo de un vehículo Kia Sportage color plomo.

Los sicarios ingresaron al billar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban dentro. Luego de cumplir su propósito, huyeron.

El crimen sucedió alrededor de las 02:00 y dejó a siete hombres muertos.

Tras escuchar los disparos, otras personas acudieron al negocio a constatar la tragedia. Tras el llamado a las autoridades, personal policial llegó para tomar procedimiento.

La Policía acordonó el área de los asesinatos para recoger indicios, así también revisan las grabaciones de las cámaras de vigilancia para conseguir pistas de los autores.

Un equipo de Medicina Legal realizó el levantamiento de cadáveres y los trasladó al centro forense para identificarlos y realizar la autopsia correspondiente.

Seis detenidos

La Policía Nacional informó que se realizaron las investigaciones luego del múltiple crimen sucedido en la zona rosa de Santo Domingo.

Según las primeras investigaciones, al parecer, el objetivo era alias ‘Rasta’, quien es uno de los fallecidos en el ataque.

Luego de los operativos, la Policía logró capturar a seis personas quienes serían parte del grupo delictivo que fue el autor de la masacre, entre los detenidos está mujer con antecedentes por extorsión.

Esto se debería a una disputa del territorio entre las bandas delictivas. La Policía continúa realizando operativos y allanamientos en búsqueda de más indicios sobre los responsables de la masacre.

