Un nuevo hecho violento conmociona Santo Domingo de los Colorados, en donde se produjo una masacre en un billar la madrugada de este domingo 17 de agosto.

Según lo que se sabe, sujetos armados con fusiles llegaron al billas ubicado en la zona rosa de Santo Domingo, a bordo de un vehículo Kia Sportage color plomo.

Los sicarios ingresaron al billar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban dentro. Luego de cumplir su propósito, huyeron.

El crimen sucedió alrededor de las 02:00 y dejó a siete hombres muertos.

Videos en el lugar muestran a las víctimas a los lados de las mesas de billar y cuatro de ellas, juntas.

Tras escuchar los disparos, otras personas acudieron al negocio a constatar la tragedia. Tras el llamado a las autoridades, personal policial llegó para tomar procedimiento.

La Policía acordonó el área de los asesinatos para recoger indicios, así también revisan las grabaciones de las cámaras de vigilancia para conseguir pistas de los autores.

Un equipo de Medicina Legal realizó el levantamiento de cadáveres y los trasladó al centro forense para identificarlos y realizar la autopsia correspondiente.

Las víctimas

Según información compartida por El Diario, ya se identificó a tres de los fallecidos. Ellos son: Crucelio Quitero Caicedo, de 44 años; Nitto Faust Gómez Guayasami, de 51 años; y Edgar Wilfrido Quiroz Alcívar, conocido como ‘Rasta‘, de 29 años. Se confirmó que un exmiembro de la Policía Nacional también está entre las víctimas fatales, aunque su nombre no ha sido revelado.

Hasta el momento, no se conoce si las investigaciones arrojaron algún resultado. Las autoridades sugieren que el ataque podría estar vinculado a la creciente violencia del crimen organizado en la provincia.

Esta tragedia se suma a más actos violentos en la ciudad que han sido atribuidos a bandas criminales.

