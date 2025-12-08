La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes 8 de diciembre de 2025 la reinstalación de la audiencia del caso Malvinas, en el que se procesa a 17 militares por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño.

Caso Malvinas entra en etapa para alegatos finales

Este 8 de diciembre, justamente, se cumple un año de la desaparición de los cuatro menores que posteriormente fueron hallados incinerados en Taura.

La audiencia continúa hoy para presentar los alegatos finales de todas las partes procesales, es decir, Fiscalía, defensa y acusadores.

Luego de esta instancia, el tribunal deberá analizar cada uno de los elementos de cargo y descargo.

Según Abraham Aguirre, abogado de las familias, se espera que “exista una sentencia condenatoria, en virtud de las pruebas que se han presentado en la etapa del juicio”.

Antes, el martes 2 de diciembre avanzó en el juicio contra 17 militares por su supuesta participación en la desaparición forzada de tres adolescentes y un menor en el caso Las Malvinas.

El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil escuchó nuevas declaraciones en la décimo segunda sesión, antes del cierre del periodo de prueba.

Qué ocurrió con los menores de Las Malvinas

El proceso judicial revisa los hechos del 8 de diciembre de 2024, cuando dos patrullas militares retuvieron a cuatro menores —Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años— en el sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas.

Testimonios dentro del expediente describen agresiones durante la retención. Declaraciones señalan que los menores quedaron heridos y sin ropa en un camino rural de Taura, a dos kilómetros del centro parroquial.

El 24 de diciembre, sus restos aparecieron en un manglar de esa misma zona del cantón Naranjal.

