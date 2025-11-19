Caso Las Malvinas: Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas contra 17 militares

En el caso Las Malvinas, la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas contra los 17 militares acusados de la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en Guayaquil, dentro de la audiencia de juicio que se desarrolla en la Unidad Judicial Albán Borja.

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La presentación de pruebas de la Fiscalía contra 17 militares en la audiencia de juicio del caso Las Malvinas

En el octavo día de audiencia de juicio del caso Las Malvinas, la Fiscalía continuó con la presentación de las pruebas contra 17 militares, acusados de supuesta desaparición forzada de cuatro menores de edad, el 8 de diciembre de 2024, en Guayaquil.

Hasta el momento, la Fiscalía ya ha presentado más de 20 pruebas contra los uniformados.

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Este miércoles 19 de noviembre, la Fiscalía presentó varios videos y audios hallados en los celulares de los militares y analizados por los peritos de la Policía.

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En las imágenes, se mostró la detención de dos de los menores de edad, la subida al balde de la camioneta; mientras que, en los audios, varios militares se refirieron a los golpes propinados a los menores.

También se mostraron los videos de las cámaras de seguridad en la avenida 25 de Julio, antes y durante la detención de los menores, por parte de los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE); en el que también se muestran golpes a los menores.

Incumplimiento del protocolo de detención

En la audiencia, el coronel de la FAE, Fabián Lescano, manifestó que el 8 de diciembre, el reporte que recibió fue de que no hubo novedades.

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Sin embargo, dos días después, el 10 de diciembre, conoció de la detención y pidió información a los integrantes de la patrulla.

Ellos le informaron que capturaron a cuatro personas por presunto robo, les llevaron al sector de Taura y luego les liberaron.

Esto, aunque, respondió Lescano, el procedimiento correcto era entregarlos a la Policía.

Enlace externo: Caso Las Malvinas

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