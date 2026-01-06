Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Orellana, denunció falta de protección de esa institución ante las amenazas de grupos criminales, este martes 6 de enero de 2026. Ella sobrevivió a un ataque armado que dejó ocho disparos en el auto que se transportaba con su padre, en octubre de 2025. El CJ respondió sobre este caso, a través de un comunicado.

Más noticias:

La denuncia de Samantha Lozada, exdirectora en Orellana, por falta de protección del Consejo de la Judicatura

Tras un ataque armado al que sobrevivió en octubre de 2025; Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Orellana, denuncia falta de protección de esa institución, presidida por Mario Godoy.

“Dios me permitió seguir viva, para contar mi parte de la historia: De como el CJ te deja a merced del crimen organizado, pero si amenazas jueces y eres pana te dejan salir por la puerta grande”, sostuvo Lozada en su cuenta de X.

Lozada, quien ahora está fuera del país por seguridad, señaló que meses antes del ataque armado, ya fue amenazada ella y su familia por integrantes de grupos criminales.

Le puede interesar: CNJ y el Consejo de la Judicatura condenan ataque contra directora de Orellana

Lozada dijo que ella no puso la renuncia, que se quedó sin protección ni seguridad, luego de ser “botada” del cargo, en entrevista con Sonorama.

Esto, pese a que las autoridades del Consejo de la Judicatura y de otras instituciones del Estado conocieron las amenazas a las que estaba expuesta.

Además, le informaron que le van a iniciar un proceso disciplinario en el CJ, por no estar en su puesto de trabajo.

Siguen las amenazas

Lozada aseguró que las amenazas siguen a ella y sus familiares, tras hacerse pública su denuncia este martes.

Su madre recibió una llamada diciéndole que ya saben en qué país.

La exdirectora dijo que vuelve a temer por su vida, en radio Sonorama.

Más noticias: El nivel de riesgo del juez Carlos Serrano subió, según informes de la Policía

“A los que denunciamos la corrupción y actuamos contra el narco nos botan de la forma más descarada posible y nos quitan la custodia”, insistió.

La respuesta del Consejo de la Judicatura ante la denuncia de Samantha Lozada, exdirectora en Orellana

El Consejo de la Judicatura dijo que son imprecisas las afirmaciones difundidas en redes sociales sobre una supuesta falta de protección institucional a la exdirectora provincial en Orellana.

La institución señaló que, desde que se conocieron amenazas en su contra, se gestionaron de manera inmediata y oportuna las medidas correspondientes ante el Ministerio del Interior.

Se autorizó la modalidad de teletrabajo y se promovieron las acciones legales necesarias para resguardar su integridad y la de su familia.

Gestiones y precisiones institucionales

En el pronunciamiento se aclara que no existen denuncias oficiales ante la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión que vinculen a jueces o fiscales de la provincia de Orellana con redes delictivas, más allá de un caso específico y debidamente formalizado.

Le puede interesar: CAL tratará pedidos de juicio político contra Mario Godoy y consejeros del Cpccs

Dicho proceso, según el Consejo, fue tramitado con diligencia institucional y concluyó con la remoción de un fiscal, decisión que posteriormente fue ratificada tras el rechazo de su apelación.

Información falsa y renuncia aceptada

Respecto a la información sobre una supuesta visita oficial del presidente del Consejo de la Judicatura de Orellana, la entidad aseguró que es falsa.

Además, precisó que la exfuncionaria presentó su renuncia de manera formal y verbal a las autoridades.

La renuncia fue aceptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme a los procedimientos y a la normativa vigente.

Información extra: Consejo de la Judicatura

Te recomendamos