CAL tratará pedidos de juicio político contra Mario Godoy y consejeros del Cpccs

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tratará el pedido de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, informó la fecha y hora.

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Fecha y hora del CAL para tratar los pedidos de juicio político contra Mario Godoy y los consejeros del Cpccs

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, anunció que convocó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para conocer y tratar el pedido de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

La solicitud de juicio político contra Mario Godoy fue presentada por los asambleístas correístas: Viviana Veloz Ramírez, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Julio Lassú Mendoza, el 29 de diciembre de 2025.

En el segundo punto del orden del día está la solicitud de juicio político contra Andrés Fantoni; Johanna Verdezoto; Jazmín Enríquez; David Rosero; Piedad Cuarán, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

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El asambleísta Luis Fernando Molina Onofa (RC) hizo el pedido el mismo 29 de diciembre de 2025; según la bancada correísta, la responsabilidad de la designación de Godoy recae sobre estos vocales.

Olsen convocó al CAL para este jueves 8 de enero a las 10:00.

Mario Godoy compareció al Pleno de la Asamblea por denuncias de supuestas amenazas del juez Carlos Serrano

Niels Olsen anunció que el CAL tratará el pedido de juicio contra Godoy un día después de la comparecencia de este último al Pleno.

Godoy es cuestionado desde la denuncia del juez Carlos Serrano de supuestas amenazas en el caso Euro2024, por lavado de activos vinculado con narcotráfico.

Godoy señaló que está viviendo una persecución porque quieren tomarse el CJ.

Aseguró que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, busca frenar su audiencia en el caso Triple A.

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En tanto, Serrano cuestionó las declaraciones de Godoy.

Dijo que el CJ le abandonó en el caso denunciado, que ya está en investigación de la Fiscalía.

Información extra: Asamblea Nacional

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