Sacapintas asesinan a un hombre en Tumbaco tras robarle USD 4 000

Un grupo de sacapintas atacó y provocó la muerte de Wilmer Lema en Tumbaco, Quito, el 28 de agosto de 2026.

La víctima llevaba 4 000 dólares para pagar una deuda de pensiones alimenticias de un familiar detenido.

Segun reportes de medios locales, el ciudadano acudió a realizar diligencias judiciales antes del asalto.

¿Dónde ocurrió el ataque armado contra la víctima?

El hecho violento ocurrió en un local comercial del sector de Villavega, en la parroquia de Tumbaco. Dos sospechosos con cascos de motocicleta ingresaron al establecimiento para quitarle el sobre con el dinero en efectivo.

Wilmer Lema intentó evitar el robo y forcejeó con los armados. Durante la disputa, los agresores le dispararon en varias ocasiones y huyeron del lugar en una motocicleta.

Para conocer más sobre cómo operan estas redes delictivas en el país, puedes consultar nuestro análisis sobre el asalto violento en Riobamba que dejó un detenido tras el robo de 20 000 dólares.

Traslado e intervenciones médicas tras el asalto

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito brindaron los primeros auxilios al herido en el sitio de la emergencia.

Tras la atención inicial, la víctima fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital de Calderón.

En la casa de salud, los médicos intentaron reanimar al paciente tras sufrir paros cardiorrespiratorios.

Sin embargo, las graves lesiones causadas por los proyectiles le provocaron la muerte.

Diligencias de la Policía Nacional e investigación

La Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda en las vías de salida hacia Puembo para ubicar a los responsables.

Agentes de Criminalística y Dinased levantaron indicios balísticos e inspeccionaron cámaras de videovigilancia.

Las imágenes mostraron a un sospechoso realizando llamadas frente al local minutos antes del ataque.

Los investigadores evalúan si se trató de una acción planificada para dar con los delincuentes.

Si quieres profundizar sobre los operativos policiales en la capital, te recomendamos leer sobre la captura de una presunta banda de sacapintas vinculada con robos en Quito.

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