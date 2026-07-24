Capturan a presunta banda de sacapintas vinculada al robo en la av. Gaspar de Villarroel en Quito

La Policía Nacional capturó a tres personas que, según las investigaciones, integrarían una banda dedicada al robo a personas en Quito bajo las modalidades de sacapintas y bujiazo. El operativo se ejecutó mediante labores de inteligencia e investigación y concluyó con un allanamiento en el sector de Ciudadela Ibarra, en el distrito Quitumbe, al sur de la capital.

Relación con asalto en Gaspar de Villarroel

Las investigaciones también relacionan a los aprehendidos con el asalto ocurrido el 19 de diciembre de 2025 en la avenida Gaspar de Villarroel, en el norte de Quito que recogió en una publicación este medio. En ese hecho, delincuentes armados robaron 40 000 dólares a una mujer que acababa de salir de una entidad bancaria. Ocho meses después del ataque, la Policía ubicó y detuvo a los presuntos implicados.

Detalles del allanamiento

Los tres sospechosos fueron aprehendidos el 23 de julio de 2026 durante un allanamiento en la Ciudadela Ibarra. De acuerdo con la Policía, el grupo operaba de forma coordinada para interceptar a ciudadanos después de realizar transacciones financieras. Según las investigaciones, los involucrados utilizaban motocicletas para movilizarse y armas de fuego para intimidar a las víctimas.

Estrategias delictivas

Además, empleaban distintas estrategias para facilitar su fuga y evitar la acción policial. Entre las modalidades atribuidas al grupo constan el sacapintas, el bujiazo y el uso de objetos metálicos conocidos como miguelitos. Durante la intervención, los agentes encontraron varios indicios que formarán parte de las investigaciones.

Un arma de fuego

29 cartuchos calibre 9 milímetros

Dos terminales móviles

Cinco objetos metálicos tipo miguelito

Seis soportes de papel con diferentes placas de identificación vehicular

Una motocicleta

Un chaleco de protección balística

Identificación de los detenidos

La Policía identificó a los detenidos como Jefferson G., de 36 años; Jefferson Q., de 18 años; y Dolores S., de 28 años. De acuerdo con la información oficial, ninguno de los tres registra antecedentes.

APREHENDIMOS A TRES SUJETOS PRESUNTAMENTE VINCULADOS AL ROBO A PERSONAS BAJO LAS MODALIDADES DE "SACAPINTAS" Y "BUJIAZO" EN QUITO



Mediante labores de inteligencia e investigación, la #PolicíaEcuador ejecutó un allanamiento en el sector de Ciudadela Ibarra, en Quitumbe, #UIO, que… pic.twitter.com/NLfBOZbsSy — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 24, 2026

El asalto del 19 de diciembre

El asalto que ahora forma parte de las investigaciones ocurrió la mañana del 19 de diciembre de 2025 en la avenida Gaspar de Villarroel, diagonal al colegio Central Técnico, en el norte de Quito. Ese día, un video se difundió ampliamente en redes sociales mostrando un vehículo que aparentemente había sufrido un choque, te dejamos al final de la página el video.

Desarrollo del asalto

Mientras la conductora permanecía en el interior y pedía ayuda a gritos, dos hombres forcejearon con ella hasta quitarle las maletas. Después escaparon en dos motocicletas que permanecían estacionadas frente al lugar. Tras apoderarse del dinero, los delincuentes huyeron con un botín de 40 000 dólares.

Método sacapintas

Según la información disponible, la mujer había retirado esa cantidad de una entidad bancaria cercana pocos minutos antes del ataque. Los sospechosos la habrían seguido desde ese punto hasta interceptarla, una forma conocida como modalidad sacapintas. Durante el asalto, los delincuentes detonaron un arma para intimidar a las víctimas. Ninguna persona recibió impactos de bala; sin embargo, se registraron cortes provocados por los cristales rotos del vehículo.

Respuesta policial y servicio gratuito

La Policía informó que recibió la alerta a través del ECU911 y acudió inmediatamente al sitio. El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas y, según el reporte, cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas participaron en el robo. Después del atraco, los agentes desplegaron operativos en distintos sectores de Quito y levantaron indicios en la escena para identificar a los responsables.

Además, la institución recordó que mantiene disponible un servicio gratuito para traslado de valores mediante el cual brinda custodia policial a las personas que necesitan retirar dinero de una entidad bancaria. Para solicitar ese resguardo, los ciudadanos pueden comunicarse a través del ECU911.

🔴Dos delincuentes sustrajeron un bolso con más de $40.000 de un vehículo frente al colegio Central Técnico, en la Av. Gaspar de Villarroel. Durante el asalto realizaron disparos para intimidar a las víctimas y huyeron en motocicletas, bloqueando el tránsito por varios minutos. pic.twitter.com/4ZJAysMTdg — Villalva tv (@andresvillalval) December 19, 2025

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