Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Un exoficial de Policía recibió una sentencia condenatoria tras admitir que filtró documentos reservados del caso León de Troya. El Presidente de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó inicialmente ocho meses de prisión contra Rodney Orlando R. Q., pero redujo la pena luego de que el procesado se acogiera al procedimiento abreviado y aportara datos relevantes bajo cooperación eficaz.

Más noticias

La filtración de información en el caso León de Troya

Durante la diligencia, el fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, detalló cómo ocurrieron los hechos vinculados al caso León de Troya, una indagación previa abierta el 13 de mayo de 2021 por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) de Manta por supuesto tráfico de drogas.

El procesado, quien actuó como oficial investigador del expediente, reconoció ante el juez que el 12 de febrero de 2023 envió información confidencial a través de la plataforma de mensajería instantánea Telegram a un periodista registrado en su celular como “Amigo Bryan” y “Amigo Bryan 1”.

Detalles de la filtración de información y falsas amenazas

Entre los archivos transferidos constaban informes integrados, progresivos de interceptaciones telefónicas, seguimientos y una presentación de más de 120 diapositivas, material que permanecía bajo reserva judicial tras el archivo de la causa en 2022.

Al día siguiente del envío, el comunicador difundió los documentos en redes sociales y en su medio digital, y el 14 de febrero de 2023 expuso en la Asamblea Nacional los nombres de los agentes del caso León de Troya.

Según el testimonio anticipado del sentenciado, para encubrir su participación, adquirió una tarjeta SIM en el sector de La Marín, en Quito, desde la cual se envió mensajes intimidatorios falsos para luego presentar una denuncia ante Fiscalía, acción que habría planificado junto al coronel José Luis E. V.

Le puede interesar: Tannya Varela tiene fecha para audiencia preparatoria de juicio

Sanciones económicas y disculpas públicas

Además de los 73 días de privación de libertad, el magistrado impuso al exfuncionario policial el pago de una multa equivalente a cinco salarios básicos unificados (2 410 dólares). Como medidas de reparación integral, se dispuso que la sentencia sea publicada en el portal web de la Policía Nacional y que el condenado ofrezca disculpas públicas ante el juez de la causa, en una fecha y hora que serán notificadas oportunamente.

#BoletínFGE | #Pichincha: en juicio abreviado, Rodney Orlando R. Q. aceptó su responsabilidad en el delito de #DifusióndeInformación de circulación restringida. #FiscalíaEc expuso 80 elementos de convicción en su contra.



Detalles ⬇️https://t.co/NZpGUu8eGT pic.twitter.com/NQBlppCT8c — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 27, 2026

También puede leer: Estas son las razones para la detención de Tannya Varela, excomandante de la Policía de Ecuador

Otros procesados en la investigación

La causa penal por difusión de información de circulación restringida, tipificada en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), mantiene vinculados a la exgeneral de Policía Tannya Gioconda V. C. y al coronel José Luis E. V., quienes fueron detenidos junto a Rodney Orlando R. Q. el 18 de diciembre de 2025 en operativos en Quito y Manta.

Según la teoría fiscal, la filtración del caso León de Troya tuvo un primer episodio el 7 de julio de 2021, cuando ambos oficiales acudieron al Palacio de Carondelet para entregar escuchas y seguimientos de la investigación al entonces Presidente de la República.

Sentencian a expolicía por filtrar información del caso León de Troya; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién fue sentenciado por la filtración del caso León de Troya? El exfuncionario policial Rodney Orlando R. Q., quien se desempeñó como oficial investigador de esa causa, recibió sentencia condenatoria.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el procesado aceptó su responsabilidad en el delito de difusión de información de circulación restringida. Como parte de La entrega de información en el caso León de Troya, admitió haber remitido archivos confidenciales de la indagación previa a un periodista mediante la aplicación de mensajería Telegram. ❓ ¿Cuántos días de prisión recibió el exoficial por el caso León de Troya? El Presidente de la Sala Penal le impuso una pena final de setenta y tres días de privación de libertad.

Inicialmente, el magistrado había fijado una condena de ocho meses de cárcel por vulnerar la reserva legal establecida en el Código Orgánico Integral Penal. No obstante, en el marco de las Sanciones económicas y disculpas públicas, la pena fue reducida al valorarse la información entregada por el sentenciado bajo la figura de cooperación eficaz, sumándose una multa de cinco salarios básicos unificados. ❓ ¿Qué documentos se filtraron dentro del caso León de Troya? Se filtraron informes integrados, progresivos de interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias y una presentación de más de 120 diapositivas.

Al analizar los Detalles de la filtración y falsas amenazas, Fiscalía expuso que este material fue producido durante una investigación previa iniciada en mayo de 2021 en Manta por presunto tráfico de drogas. Toda la documentación contaba con orden judicial de reserva, la cual se mantuvo vigente tras el archivo del expediente dispuesto en 2022. ❓ ¿Cómo intentó encubrir el sentenciado la filtración del caso León de Troya? Adquirió una tarjeta SIM en el sector de La Marín, en Quito, para enviarse mensajes intimidatorios falsos y presentar una denuncia ante Fiscalía.

Según los Detalles de la filtración y falsas amenazas expuestos en su testimonio anticipado, esta maniobra ocurrió luego de que su nombre y el de otros agentes fueran expuestos públicamente en la Asamblea Nacional en febrero de 2023. El objetivo de simular amenazas contra su vida, planificado junto al coronel José Luis E. V., era ocultar su participación en la entrega de los documentos a la prensa. ❓ ¿Quiénes más están procesados por la filtración del caso León de Troya? En este proceso penal también están vinculados la exgeneral de Policía Tannya Gioconda V. C. y el coronel José Luis E. V.

Dentro del apartado de Otros procesados en la investigación, Fiscalía señala que ambos exoficiales fueron detenidos junto a Rodney Orlando R. Q. en diciembre de 2025 durante operativos en Quito y Manta. A los dos mandos policiales se les atribuye haber acudido al Palacio de Carondelet en julio de 2021 para entregar información reservada de escuchas y seguimientos al entonces Presidente de la República.

Te recomendamos