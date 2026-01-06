Tannya Varela, vinculada a caso relacionado con León de Troya, reaparece con una aclaración por escrito

Tannya Varela, excomandante general de la Policía, reapareció con una aclaración por escrito, remitida este martes 6 de enero de 2026, tras la notificación de que no habría acudido a la presentación periódica el lunes pasado en la Fiscalía Provincial de Guayas, medida que se dictó dentro del proceso que se le sigue por presunta difusión de información de circulación restringida en el caso León de Troya.

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La reaparición de Tannya Varela, excomandante de la Policía y procesada en un caso vinculado a León de Troya, y su aclaración por escrito

Un juez dispuso las presentaciones periódicas ante la Fiscalía Provincial de Guayas de Tannya Varela, excomandante de la Policía y procesada en un caso vinculado a León de Troya, como medida alternativa a la prisión preventiva, el 18 de diciembre de 2025.

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La Fiscalía Provincial de Guayas notificó este lunes que Varela no había acudido a la presentación periódica programada.

En un escrito ingresado luego de las 15:00 de este martes, la defensa de Tannya Varela indicó que su cliente sí ha comparecido, pero a la Fiscalía Provincial de Pichincha, en Quito.

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En el escrito consta que Varela cumplió con la medida el lunes 29 de diciembre de 2025 y este lunes 5 de enero de 2026.

Motivo de Tannya Varela para no trasladarse a la Fiscalía de Guayas

Tannya Varela no comparece a la Fiscalía Provincial de Guayas porque cuida a dos personas adultas mayores en Quito, según el escrito presentado.

Varela tiene su residencia habitual en Guayaquil, pero “se torna imposible”, señaló, por la circunstancia expuesta.

Información extra: Tannya Varela

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