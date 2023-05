Video capta un robo con secuestro en Conocoto, oriente de Quito

Los armados llegaron en una camioneta gris hasta el local comercial. Foto: Captura

Video captó el momento en que unos desconocidos supuestamente se roban un auto y secuestran a una persona en un estacionamiento de un local comercial, en Conocoto, en el valle de Quito.

Las imágenes fueron captadas el miércoles, 23 de mayo de 2023, a las 23:23 horas, según el registro de la cámara de seguridad.

Según se puede ver en las imágenes, un ciudadano llega en su auto tipo SUV color rojo hasta un local comercial, se baja del vehículo e ingresa al establecimiento.

Tras unos pocos segundos llegan tres desconocidos armados, dos ingresan al establecimiento y uno se queda en el auto rojo.

Luego se puede ver que los armados que ingresaron al local salen con un ciudadano en el medio, a quien aparentemente lo obligan a subir al vehículo rojo.

Tras varios segundos, en el interior del vehículo, llega otro encapuchado y cambia de puesto con el desconocido que se sentó en el puesto del chofer y se dan a la fuga.

Las autoridades no se han pronunciado por el hecho.

Para evitar ser víctima de la delincuencia la Policía Nacional recomienda no dejar objetos de valor en los vehículos y no detenerse en sitios desolados donde no poca o nula vigilancia.

