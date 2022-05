40 reos que intentaron fugarse de Cárcel de Santo Domingo fueron recapturados

Comandante de la Policía afirma que 40 reos fueron recapturados tras intento de figa en Cárcel Regional de Santo Domingo, la situación aún no está controlada. Foto: Archico EL COMERCIO.

Karina Sotalín (I)

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informa que la madrugada de este, 9 de mayo del 2022, hubo nuevas alteraciones del orden en el Centro Penitenciario N°1 de Santo Domingo.

La situación aún no está controlada, pero 40 internos fueron recapturados.

Fausto Salinas, comandante General de la Policía, confirmó, durante una entrevista en Teleamazonas, que hubo intentos de fuga. Sin embargo, se logró recapturar a 40 Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Explicó que se está completando la “capacidad operativa táctica” para recuperar el control en el centro carcelario.

Estamos monitoreado desde el puesto de mando y desde acciones en territorio el incidente que se presentó en el #CRSSantoDomingo No. 1, en horas de la madrugada. Existe 40 PPL's recapturadas. Con nuestros equipos tácticos estamos interviniendo para restablecer el orden. pic.twitter.com/TFAIn9ipnk — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) May 9, 2022

Origen de las alteraciones

Las alteraciones se originaron a causa de un reo, señaló. “Es una persona que estaba detenida en la Cárcel de La Roca. Por un habeas corpus fue obligada a ser trasladada a otra cárcel, en este caso la de Santo Domingo”.

La presencia de ese reo “genera esa sensación de pugna y de violencia. Si las autoridades que tenían que tomar las decisiones judiciales, no lo hubieran permitido, seguramente esto no hubiera pasado. Y nos corresponde a nosotros cerras esas brechas con gran esfuerzo, porque es una intervención en la cual hay disparos. Esperemos que no existan víctimas fatales”, auguró.

Salinas refirió que se trata del PPL “Anchundia”, quien estuvo en la Cárcel de Turi y fue trasladado en avión a La Roca y finalmente a Santo Domingo. “Es del grupo R7, que entró en pugna con el grupo delincuencial de Los Lobos”, apuntó.

“Se coordinó inmediatamente, con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, la activación de protocolos de seguridad”, aseguró el SNAI por medio de su Twitter oficial.

Pablo Ramírez, director del SNAI, también “se trasladó al centro penitenciario para coordinar y ejecutar acciones operativas para mantener el orden interno”.

#SNAInforma | Ante las alteraciones al orden suscitadas esta madrugada en el #CPLSantoDomingo N°1, se coordinó inmediatamente, con @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR, la activación de protocolos de seguridad. pic.twitter.com/eTxjgPnbC4 — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) May 9, 2022

Por su parte, el Ministerio del Interior aseguró que “hasta el momento (05:59) no existe información real de víctimas y heridos”. Además, ratificó que hay apoyo de los miembros de la Policía al SNAI para controlar la situación.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, justificó en su Twitter que “desde el primer día trabajamos por superar los problemas del sistema penitenciario, pero es complejo encontrar soluciones rápidas en un ambiente de alta contaminación y violencia”.

“Se dispuso el traslado de más policías para enfrentar el amotinamiento”, añadió. Por lo pronto, Salinas dijo que la situación “todavía no está controlada”.