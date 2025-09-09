Celso Moreira, conocido como alias ‘Celso‘ o ‘Patucho Celso‘, es señalado por el Gobierno como el presunto líder invisible de Los Choneros. Su nombre volvió a aparecer este lunes 8 de septiembre de 2025 tras su recaptura en San Jacinto, cantón Sucre, Manabí.

¿Quién es alias ‘Celso’? de Los Choneros

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que Moreira construyó poder dentro de Los Choneros desde la clandestinidad.

Controló operaciones, tejió alianzas y ejerció influencia sin exponerse públicamente. Según la autoridad, ocultó ese rol con una vida de fiestas, lujos y excesos.

El país conoció su identidad en mayo de 2024, cuando fue detenido en una finca de Guayaquil durante la fiesta por su cumpleaños.

En el operativo se capturó a unas 30 personas y se decomisaron armas y municiones. En esa ocasión vestía una camisa negra con detalles dorados de marca, lo que reforzó la imagen de opulencia que proyectaba.

A pesar de las evidencias, un juez le otorgó libertad condicional en lugar de prisión preventiva.

¡CAE LÍDER “INVISIBLE” DE LOS CHONEROS: DE LA NARCOFIESTA A LA CÁRCEL!💪



Nunca más un narcoterrorista vivirá de fiesta. El #BloqueDeSeguridad vuelve a hacer su trabajo.



➡️Alias “Celso”, protagonista de la narcofiesta que indignó al país, fue recapturado por el pic.twitter.com/tgwZjkQOFa — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 8, 2025

La recaptura en Manabí de alias ‘Celso’

Después de varios días de vigilancia, militares lo detuvieron en San Jacinto junto a cinco personas.

Loffredo explicó que estaba en posesión de armas de fuego y consumía alcohol en la vía pública, lo que evidenció una reincidencia en su accionar.

Los Choneros bajo presión

Los Choneros es una de las bandas más antiguas de Ecuador, con vínculos con el cartel de Sinaloa. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa la declaró terrorista tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’.

‘Fito‘ fue recapturado el 25 de junio en un búnker subterráneo en Manabí y luego extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por narcotráfico y armas, previsto para septiembre.

Estados Unidos también señala a alias ‘Celso’

El 4 de septiembre de 2025, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció en Quito que Los Choneros y Los Lobos fueron designados como grupos terroristas. Esta decisión se enmarca en la ofensiva internacional contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Con información de EFE