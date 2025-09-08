Las Fuerzas Armadas de Ecuador recapturaron este lunes 8 de septiembre de 2025 a Celso Moreira, conocido como el ‘líder invisible‘ del grupo criminal de Los Choneros, según informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Moreira, alias ‘Celso’ o ‘Patucho Celso’, fue arrestado en la localidad de San Jacinto, municipio de Sucre, provincia de Manabí, junto a otros cinco presuntos delincuentes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. El operativo militar y policial ocurrió después de varios días de inteligencia y vigilancia, señaló el Loffredo.

¡CAE LÍDER "INVISIBLE" DE LOS CHONEROS: DE LA NARCOFIESTA A LA CÁRCEL!



Alias "Celso", recordado por la narcofiesta que indignó al país y por burlarse de la justicia tras haber sido liberado, fue nuevamente capturado.



Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, September 8, 2025

Alias ‘El Patucho Celso’, que ya fue procesado por crimen organizado y tráfico ilícito de drogas, es reincidente en su accionar y esta vez fue encontrado en posesión de armas de fuego sin la debida autorización legal.

Antecedentes de Celso Moreira de Los Choneros

En mayo de 2024, Moreira fue detenido, en una primera ocasión, en una finca en Guayaquil durante una fiesta de cumpleaños en la que participaron más de 30 personas. En ese operativo se decomisaron armas y municiones. Sin embargo, un juez lo dejó en libertad condicional, lo que generó críticas del Gobierno.

“Nunca más un narcoterrorista vivirá de fiesta. Él creyó que podía burlar a la Justicia, pero ahora la enfrenta nuevamente”, señaló Loffredo en una rueda de prensa en Manta, ciudad considerada bastión de Los Choneros.

Un poder ejercido desde las sombras

El ministro explicó que Moreira fue llamado “líder invisible” porque manejaba los hilos de Los Choneros desde la clandestinidad. “Construyó su poder con operaciones y alianzas ocultas, mientras mantenía una vida de opulencia y excesos”, añadió.

En su captura de 2024, fue visto con una camisa negra con detalles dorados de marca, símbolo de su ostentación ligada al narcotráfico.

Los Choneros y su vínculo con Estados Unidos

Los Choneros es la banda criminal más antigua de Ecuador y mantiene nexos con el narcotráfico internacional. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, entonces líder de la organización.

Fito fue recapturado el 25 de junio de 2024 en un búnker en Manabí y extraditado a Estados Unidos 25 días después. Su juicio por narcotráfico y tráfico de armas está programado para el 19 de septiembre de 2025.

Declaratoria de grupos terroristas

La organización delictiva Los Choneros, vinculada al Cártel de Sinaloa de México, y Los Lobos fueron declarados como grupo terroristas por Estados Unidos el 4 de septiembre de 2025. Así lo anunció el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció desde Quito. Esta medida refuerza la cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.

Información externa: Ministerio de Defensa

