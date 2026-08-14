Inseguridad en la Simón Bolívar preocupa a conductores y vecinos de Quito

La avenida Simón Bolívar volvió a quedar en el centro de la atención en Quito, y esta vez no por los siniestros de tránsito, sino por un nuevo hecho violento.

Durante las últimas semanas, distintos sectores de esta vía registraron hallazgos de cadáveres y procedimientos policiales que también alteraron la circulación. Los casos plantean preguntas sobre el uso de este eje vial y las condiciones de seguridad en sus distintos tramos.

La avenida Simón Bolívar registra nuevos hechos violentos

El caso más reciente ocurrió la madrugada del viernes 14 de agosto de 2026, en el sector de La Hormigonera, cerca del mirador de Cumbayá.

Alrededor de las 04:00, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detectó un vehículo blanco abandonado a un costado de la vía y en sentido contrario al flujo vehicular.

El automotor estaba a unos 300 metros del sitio donde los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sobre la calzada. La víctima tendría entre 25 y 35 años y presentaba entre siete y ocho impactos de bala.

Policía Nacional y Criminalística acudieron al sitio. Los agentes recogieron indicios balísticos y Medicina Legal trasladó el cuerpo para las diligencias correspondientes.

Hasta las 06:30, las autoridades no identificaron al hombre. La víctima no llevaba documentos. Tampoco existía confirmación sobre una denuncia por robo del vehículo blanco ni sobre una relación directa entre ese automotor y el crimen.

Un cuerpo decapitado apareció en Llano Chico

El 29 de julio ocurrió otro caso en la avenida Simón Bolívar, esta vez en el ingreso a Llano Chico.

Moradores alertaron a las autoridades por un cuerpo embalado junto a un paso a desnivel. La cabeza apareció sobre la calzada, a unos 300 metros del cuerpo. La cabeza no estaba cubierta.

Criminalística acordonó el sitio y recogió indicios. La AMT cerró de forma parcial el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, además de un tramo de la calle De los Nogales.

En ese momento, la Policía no identificó a la víctima ni informó sobre las circunstancias del crimen o sus posibles responsables.

La Simón Bolívar es una zona crítica

El experto en seguridad Wilson Goyes considera a la avenida Simón Bolívar una zona crítica de Quito. Según su análisis, este eje vial conecta el norte y el sur de la capital y reúne características que pueden favorecer el abandono de cadáveres o ejecuciones rápidas.

Goyes menciona la alta velocidad de circulación, la topografía, varios tramos desolados, iluminación insuficiente en ciertos segmentos y falta de vigilancia policial como factores de riesgo.

El experto también señala la circulación de motos sin control, la presencia de habitantes de calle, las ventas ambulantes y los trabajos de mantenimiento como elementos que complican el entorno de seguridad.

Según Goyes, los delitos de alto impacto en esta vía concentran una mayor incidencia entre las 00:00 y las 05:00. También menciona sectores como La Hormigonera, Llano Chico y zonas cercanas a puentes peatonales.

¿Por qué la Simón Bolívar puede servir para abandonar cuerpos?

Edison Mafla, experto en seguridad, plantea varias posibles explicaciones desde la criminología investigativa para el abandono de cadáveres en una vía de estas características.

Una posibilidad corresponde a un mensaje de intimidación dirigido a rivales, deudores, informantes o a la comunidad de la víctima.

Otra explicación apunta a la facilidad logística que ofrece el acceso inmediato a una vía de alta circulación.

Mafla también plantea que el traslado del cuerpo desde el sitio del crimen hacia otro punto puede dificultar la investigación.

El experto incluye una cuarta posibilidad: un eventual control territorial por parte de una persona o de un grupo de delincuencia organizada. Esta hipótesis requiere evidencia específica de cada caso y no permite establecer una relación entre los hechos registrados en la avenida.

Quito registró 132 muertes violentas en el primer semestre

Goyes señala que Quito registró 132 muertes violentas durante el primer semestre de 2026, con corte al 26 de julio. La cifra representa una reducción frente a las 156 muertes violentas del mismo período de 2025.

El dato general de la capital convive con los casos registrados en la Simón Bolívar. Para Goyes, la vía mantiene condiciones que requieren mayor vigilancia y presencia disuasiva.

El ministro del Interior, John Reimberg, también habló sobre el nuevo hallazgo del 14 de agosto. Al momento de sus declaraciones, indicó que la Policía trabajaba en la investigación y que todavía no contaba con información para explicar las causas del hecho ni quién está atrás del asesinato.

¿Qué recomienda Goyes a quienes usan la vía?

El experto recomienda evitar paradas en las bermas durante la noche y la madrugada. Si un vehículo presenta una falla, plantea avanzar hasta un punto iluminado, una gasolinera, un redondel o una zona comercial.

También recomienda circular con los vidrios cerrados y los seguros activados. Goyes pide especial precaución en sectores como La Hormigonera, Llano Chico y las cercanías de puentes peatonales.

Además, plantea limitar el uso nocturno de pasos a desnivel y accesos secundarios con poca iluminación. Los miradores también requieren precaución durante la noche. Goyes menciona que después de las 22:00 ciertos puntos, como los miradores de Cumbayá y Guápulo, adquieren mayor vulnerabilidad.

Seguridad en la Simón Bolívar; preguntas frecuentes