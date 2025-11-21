Una inspección de la Policía Nacional en el aeropuerto de Quito permitió identificar una maleta con prendas húmedas e impregnadas con sustancias sujetas a fiscalización. El hallazgo se produjo en el área del túnel de equipajes de un vuelo con ruta Quito–Guayaquil–Ámsterdam. Un sujeto fue aprehendido durante la intervención.

Policía incautó más de 20 000 gramos de cocaína en el Aeropuerto de Quito

Según el reporte oficial, la Policía Antinarcóticos identificó 20 162 gramos de cocaína ocultos en la ropa que se encontraba dentro de la maleta. Las autoridades estiman que esa cantidad corresponde a 201.620 dosis aproximadamente.

IDENTIFICAMOS MÁS DE VEINTE MIL GRAMOS DE DROGA EN PRENDAS DE VESTIR, VALORADOS EN APROXIMADAMENTE UN MILLÓN DE DÓLARES EN EUROPA



En Tababela, #DMQ, durante una inspección antinarcóticos en el área del túnel de equipajes de un vuelo con ruta…

Los agentes explicaron que la alerta se generó al detectar prendas húmedas con características inusuales durante la revisión de equipajes previos al embarque internacional.

Avalúo de la droga en distintos mercados

El cálculo realizado por la Policía señala que la droga alcanza un valor de 45 868,55 dólares en el mercado nacional. La misma cantidad podría llegar a 604 860 dólares en el mercado estadounidense y a 942 573,50 dólares en Europa.

La institución informó que continúa con los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes tras la aprehensión del ciudadano relacionado con el equipaje.

Canes de la Policía identificaron las maletas

Los canes de la Policía Nacional alertaron sobre la maleta que contenía las prendas húmedas durante la inspección antinarcóticos en el aeropuerto de Quito. La reacción de los binomios policiales permitió separar el equipaje para una revisión detallada antes del embarque del vuelo que tenía como ruta Quito–Guayaquil–Ámsterdam.

Tras la alerta, las autoridades aplicaron un reactivo para verificar la posible presencia de sustancias sujetas a fiscalización. La prueba realizada en el aeropuerto dio positivo para clorhidrato de cocaína, lo que confirmó que la ropa estaba impregnada con la sustancia antes de proceder con el conteo y el peso oficial.

