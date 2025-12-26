Por investigaciones sobre Progen, Fiscalía allana empresa eléctrica en Loja

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Fiscalía realizó un allanamiento a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa), en Loja, por investigaciones relacionadas con Progen Industries LLC y el Consorcio Térmica Catamayo, este viernes 26 de diciembre de 2025; la Contraloría se refirió a la diligencia.

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El allanamiento de la Fiscalía a la empresa eléctrica en Loja por investigaciones relacionadas con Progen

La Contraloría General del Estado (CGE) informó que este viernes 26 de diciembre de 2025 la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó un allanamiento en las dependencias de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), en Loja.

La diligencia judicial se desprende de las investigaciones penales en curso relacionadas con los contratos suscritos con la compañía Progen Industries LLC y el Consorcio Térmica Catamayo.

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Examen especial dentro de las competencias de la Contraloría

Estas operaciones contractuales también son objeto de un examen especial que se desarrolla la Contraloría dentro del ámbito de sus competencias legales.

El allanamiento tuvo como objetivo la recolección de indicios y elementos de convicción, que permitan contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados por las autoridades.

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La Contraloría General del Estado ratificó su disposición de colaborar con las autoridades judiciales y señaló que continuará con la ejecución de sus procesos de auditoría “bajo criterios de rigor técnico y legalidad“