Dos policías reciben sentencias de 34 y 11 años por asesinato de un joven en Cotocollao

El cambio de la calificación penal de homicidio a asesinato con agravantes fue determinante en el proceso contra dos policías por la muerte de un joven conductor en Cotocollao, en el norte de Quito. Un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dictó las sentencias el 6 de agosto.

La resolución fue adoptada por unanimidad después de que los jueces analizaran las pruebas presentadas por la Fiscalía. Las penas se establecieron de acuerdo con el grado de participación atribuido a cada procesado.

Un policía fue declarado autor y otro cómplice

Kevin Ch. recibió una condena de 34 años y 8 meses de prisión como autor del asesinato con circunstancias agravantes.

Para Joel N., señalado como cómplice, el Tribunal fijó una pena de 11 años y 6 meses.

#AHORA | #Pichincha: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se reinstala la audiencia de juicio contra 2 policías, procesados por su presunta participación en el delito de #Asesinato de un joven de 28 años, registrado en #Cotocollao. #FiscalíaEc presenta su prueba documental. pic.twitter.com/PlPEr0uwT5 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 6, 2026

El fallo acogió el pedido de la Fiscalía, que inicialmente procesó a los dos agentes por homicidio. Durante la investigación, los elementos obtenidos permitieron reformular los cargos por asesinato con agravantes.

El hecho ocurrió después de un choque

El caso se remonta a la madrugada del 30 de agosto de 2025. La víctima impactó su automóvil contra el vehículo en el que se movilizaban los dos policías, en el sector de Cotocollao.

Según la investigación fiscal, después del percance vehicular, Kevin Ch. disparó contra el joven conductor. La víctima sufrió heridas graves y falleció minutos después de ser trasladada a una casa de salud de Quito.

Joel N., quien acompañaba a Kevin Ch. cuando ocurrió el hecho, fue procesado por su participación como cómplice.

Pericias y testimonios sustentaron el cambio de delito

Los dos policías fueron detenidos durante las diligencias y puestos a órdenes de las autoridades. Sus armas de dotación también quedaron retenidas como parte de los indicios incorporados al proceso.

La reformulación de cargos se sustentó en resultados periciales y testimonios recabados durante la instrucción fiscal. Esta etapa se extendió durante 30 días adicionales antes de que el caso avanzara hasta el juzgamiento.

Policías reciben sentencias de 11 y 34 años; preguntas frecuentes

¿Qué sentencia recibieron los dos policías por la muerte de un conductor en Cotocollao? Kevin Ch. fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión como autor del delito de asesinato con circunstancias agravantes.

Joel N. recibió una pena de 11 años y 6 meses de cárcel como cómplice. ¿Por qué el caso pasó de homicidio a asesinato con agravantes? La Fiscalía inició el proceso por homicidio, pero durante la investigación reformuló los cargos después de incorporar nuevos elementos.

El cambio se sustentó en pericias y testimonios recabados durante la instrucción fiscal. ¿Cómo ocurrió la muerte del joven conductor en Cotocollao? El hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto de 2025, después de que la víctima chocara su automóvil contra el vehículo en el que se movilizaban los dos policías.

Según la investigación fiscal, Kevin Ch. disparó posteriormente contra el conductor, quien murió después de ser trasladado a una casa de salud. ¿Qué participación atribuyó el Tribunal a cada policía? El Tribunal determinó que Kevin Ch. fue autor del asesinato y que Joel N. participó como cómplice.

Las diferencias en el grado de participación determinaron las penas impuestas a cada uno de los procesados. ¿Qué pruebas fueron consideradas dentro del proceso? La Fiscalía presentó resultados periciales, testimonios y otros elementos recopilados durante la investigación.

También fueron retenidas las armas de dotación de los policías, que quedaron incorporadas como indicios dentro del proceso penal.

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