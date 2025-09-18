La noche del miércoles 17 de septiembre, personal de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, allanó la sede del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL.

La sede del Comité de Trabajadores de CNEL, ubicada en el norte de Guayaquil, fue allanada como parte de una investigación por un presunto mal manejo de fondos sindicales.

En videos compartidos en redes sociales, se ve a los uniformados forzando una pureta metálica para ingresar a la sede y recabar indicios.

Esta investigación fue solicitada por la nueva directiva temporal del Sindicato, luego de que se denunciara a Richard Gómez, exdirigente de CNEL, por mal manejo de los fondos de los trabajadores.

En días anteriores, CNEL notificó el cese de funciones de Richard Gómez, exsupervisor de recaudación en la Unidad de Negocios Guayas Los Ríos y polémico líder sindical de Ecuador.

La decisión responde a un estudio técnico que identificó subprocesos sobrevalorados frente a la escala salarial referencial. El memorando oficial fue emitido el 3 de septiembre de 2025 y firmado por el gerente general subrogante, Osmar Ángel Erazo Marín.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, acusó a Gómez de un presunto vaciamiento de las cuentas de ahorro del Comité de Empresa de CNEL. Según la denuncia, la cuenta pasó de 853 000 a apenas 0,53 dólares, mientras él tenía la firma autorizada. El supuesto desfalco sucedió en menos de un mes.

Solo el 20 de agosto de 2025 se realizaron tres débitos extraordinarios: por 469 543 dólares, 200 000 dólares y 5 000 dólares. Un día después, el 21 de agosto, se emitió un cheque por 12 000 dólares, dejando la cuenta con un saldo mínimo de 0,53 dólares.

Esta serie de retiros masivos y concentrados en pocos días marca un cambio brusco respecto a los movimientos habituales, que en su mayoría eran pagos recurrentes de montos menores y servicios básicos.

Según Núñez, el dirigente se encuentra en Miami, Estados Unidos, y vinculó su salida del país con el movimiento bancario.

