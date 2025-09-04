La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) notificó el cese de funciones de varios servidores en el marco de un proceso de reestructuración interna. Entre ellos se encuentra Richard Gómez, exsupervisor de recaudación en la Unidad de Negocios Guayas Los Ríos y polémico líder sindical de Ecuador.

¿Quién es Richard Gómez?

La decisión responde a un estudio técnico que identificó subprocesos sobrevalorados frente a la escala salarial referencial. El memorando oficial fue emitido el 3 de septiembre de 2025 y firmado por el gerente general subrogante, Osmar Ángel Erazo Marín.

Acusaciones de la ministra de Trabajo contra Gómez

Ese mismo día, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, acusó a Gómez de un presunto vaciamiento de las cuentas de ahorro del Comité de Empresa de CNEL. Según la denuncia, la cuenta pasó de 853 000 a apenas 0,53 dólares, mientras él tenía la firma autorizada. El supuesto desfalco sucedió en menos de un mes.

Solo el 20 de agosto de 2025 se realizaron tres débitos extraordinarios: por 469 543 dólares, 200 000 dólares y 5 000 dólares. Un día después, el 21 de agosto, se emitió un cheque por 12 000 dólares, dejando la cuenta con un saldo mínimo de 0,53 dólares.

Esta serie de retiros masivos y concentrados en pocos días marca un cambio brusco respecto a los movimientos habituales, que en su mayoría eran pagos recurrentes de montos menores y servicios básicos.

Según Núñez, el dirigente se encuentra en Miami, Estados Unidos, y vinculó su salida del país con el movimiento bancario.

La respuesta de Richard Gómez

El sindicalista rechazó las acusaciones en un comunicado este mismo 3 de septiembre. Afirmó que no huyó del país y que su ausencia responde a un tratamiento médico urgente.

Además, aseguró que los recursos retirados de la cuenta del Comité de trabajadores de CNEL están justificados y destinados al pago de haberes y a la compra de botas dieléctricas contratadas desde mayo de 2025.

Trayectoria sindical y política

Richard Gómez es un rostro reconocido del sindicalismo ecuatoriano. Presidió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) desde 2023 y lideró la Federación Unitaria de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fedelec).

También representa a los afiliados en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cargo que asumió en 2022 tras una polémica calificación judicial.

Su vínculo con el sector eléctrico se inició en 1999 en Emelgur y continuó en CNEL desde 2009. Además, ocupó cargos en instituciones públicas como la Vicepresidencia de la República, Ecuador Estratégico y la Gobernación del Guayas.

Un liderazgo en disputa

Aunque sus seguidores destacan su cercanía con los trabajadores y su papel en la defensa de los derechos laborales, su futuro sindical y político enfrenta un giro inesperado. La CUT ya designó a Oswaldo Chica como presidente subrogante tras su ausencia, mientras las investigaciones sobre el manejo de fondos avanzan.

