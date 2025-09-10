La Policía Nacional del Ecuador rescató a siete menores de edad, de entre uno y 14 años, que presuntamente eran víctimas de explotación infantil y mendicidad en Quito, como parte de un operativo coordinado con la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Presuntas víctimas de explotación infantil rescatadas en Quito

El procedimiento se ejecutó tras una orden judicial y consistió en allanamientos simultáneos en dos viviendas ubicadas en el Distrito Metropolitano.

En el lugar, los agentes encontraron a los menores en condiciones de vulnerabilidad, según detallaron autoridades policiales.

Durante la operación, los uniformados detuvieron a tres mujeres adultas y retuvieron a dos adolescentes. Todos pertenecen a un mismo núcleo familiar.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ejercían control forzoso sobre los menores, sometiéndolos a agresiones físicas y psicológicas.

Niños obligados a mendigar

La Policía informó que los niños eran obligados a pedir limosna en diferentes sectores de la capital. Según estimaciones, cada menor generaba entre 30 y 40 dólares diarios, lo que representaba aproximadamente 200 dólares al día entregados a sus familiares.

Las autoridades resaltaron que este caso revela una forma de explotación infantil estructurada dentro del entorno familiar, donde los responsables utilizaban la necesidad como pretexto para someter a los menores a prácticas que vulneran sus derechos fundamentales.

Los niños rescatados fueron puestos bajo custodia de instituciones de protección de derechos, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades penales.

