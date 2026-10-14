Policía recaptura a otro prófugo de Santo Domingo

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Policía Nacional recapturó, este 14 de octubre de2026, a otro más de los detenidos que escaparon del Centro Carcelario de Santo Domingo de los Tsáchilas. Los agentes identificaron a los tres detenidos recapturados como Vera S., Chalco C. y Ceballos C., quienes cumplían sentencias por delitos graves, entre ellos violación y asesinato.

La institución informó que los uniformados ejecutaron varios operativos de localización durante los últimos días. Estas acciones permitieron ubicar a los tres presos y ponerlos a órdenes de las autoridades. Ahora, los detenidos también enfrentarán un proceso por el presunto delito de evasión.

¿Quiénes son los tres presos recapturados en Santo Domingo?

Los tres hombres cumplían condenas por delitos graves antes de su fuga del centro penitenciario. La Policía difundió sus apellidos con iniciales, pero no proporcionó más detalles sobre sus antecedentes ni sobre las circunstancias específicas de cada recaptura.

Las autoridades tampoco precisaron los lugares exactos donde los agentes localizaron a los sospechosos. Por ello, todavía no existe información pública suficiente para reconstruir cómo se desarrollaron las intervenciones policiales o si los fugitivos permanecieron juntos después de escapar de la cárcel.

El proceso por presunta evasión se suma a las causas relacionadas con las condenas que ya cumplían. La Fiscalía y las autoridades judiciales deberán determinar las responsabilidades correspondientes dentro del marco legal.

#IMPORTANTE ||



RECAPTURAMOS A TRES PRÓFUGOS DE LA CÁRCEL DE SANTO DOMINGO EN OPERATIVOS POLICIALES



La #PolicíaEcuador, recapturó a tres de los sujetos que evadieron el Centro de Privación de Libertad Santo Domingo N° 1.



Los aprehendidos fueron identificados como Vera S.,… pic.twitter.com/hJPwWVNIht — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 14, 2026

Policía mantiene la búsqueda de los demás prófugos

La Policía Nacional mantiene activos los operativos de búsqueda e inteligencia para localizar al resto de los internos que escaparon del Centro de Privación de Libertad Santo Domingo N.º 1.

En su reporte, la institución no especificó cuántos presos continúan prófugos ni detalló una cifra actualizada del total de personas que lograron escapar. Tampoco identificó las zonas donde los equipos policiales concentran actualmente sus esfuerzos.

Las operaciones buscan ubicar a los fugitivos y devolverlos al sistema penitenciario. La Policía señaló que continuará con las labores de investigación y localización hasta dar con el paradero de los demás involucrados en la fuga.

Los detenidos deberán enfrentar nuevos cargos

La recaptura de los tres hombres representa un avance en la búsqueda de los internos que escaparon de la prisión. Sin embargo, el operativo no cierra el caso mientras las autoridades mantengan la búsqueda de los demás prófugos.

Los organismos competentes deberán avanzar con las diligencias sobre la fuga y el nuevo presunto delito de evasión. Mientras tanto, la Policía continuará con las operaciones para localizar a los internos que todavía permanecen fuera del centro penitenciario.

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