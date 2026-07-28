Policía muere tras ser embestido por un vehículo en un operativo

Un uniformado de la Policía Nacional Ecuador perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo durante un operativo de control vehicular. Este trágico incidente ocurrió en la vía Pedernales–Chamanga, en el cantón Pedernales, provincia de Manabí, la noche del 27 de julio de 2026.

Detalles del accidente

El cabo primero Víctor Hugo Yánez Toapanta, quien contaba con 34 años y era oriundo de Cotopaxi, falleció instantáneamente. Según la información proporcionada por la Policía, el uniformado realizaba un operativo antidelincuencial cuando un furgón lo embistió a alta velocidad.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que los vehículos y conductores involucrados en este lamentable hecho se encuentran aprehendidos para las investigaciones correspondientes.

Personal especializado del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al lugar para realizar el levantamiento de indicios y continuar con las diligencias investigativas que buscan esclarecer las circunstancias del accidente.

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Condolencias de la Policía Nacional

A través de sus redes oficiales, la Policía Nacional expresó su más sentido pésame y condolencias a los familiares de la víctima.

En su mensaje, la institución destacó: “La entrega, el compromiso y la vocación de servicio de nuestro compañero permanecerán en la memoria de la Policía Nacional del Ecuador y de todos quienes tuvieron el honor de conocerlo”.

Asimismo, concluyeron afirmando que “su legado de servicio a la ciudadanía será recordado con respeto y gratitud”. Este trágico suceso resalta los riesgos que enfrentan los agentes del orden público mientras cumplen con su deber.

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