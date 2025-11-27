Policía libera a mujer, víctima de supuesto secuestro, en Esmeraldas

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

La Policía logró la liberación de una mujer que habría sido víctima de secuestro, en un operativo ejecutado la tarde del 27 de noviembre de 2025 en el sector de Chigüe, provincia de Esmeraldas.

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El hecho ocurrió cerca de las 13:30, cuando personal policial fue alertado por el ECU 911 sobre un vehículo aparentemente abandonado.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron que varios antisociales huyeron de manera apresurada, portando armas de fuego y atentando contra la integridad de los agentes.

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Siguiendo los protocolos de seguridad y haciendo uso del legítimo uso de la fuerza, los policías repelieron la amenaza.

Desorientada y con signos de maltrato

Tras la inspección en la zona, los agentes localizaron a una mujer que caminaba desorientada, con visibles huellas de maltrato físico.

De inmediato fue puesta a buen recaudo y trasladada a una casa de salud, donde se evaluó su condición médica antes de coordinar su entrega a sus familiares.

Como indicio del hecho, se encontró un vehículo en el lugar.

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Investigación continúa para ubicar a los responsables

Unidades especializadas de la Policía se mantienen desplegadas en el sector para recolectar indicios, realizar levantamiento de información.

Además, analizar cámaras de videovigilancia y ejecutar todas las diligencias necesarias para identificar y localizar a los presuntos responsables.

Información extra: Esmeraldas

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